Camerupt le chameau explosif et en colère

Image: Kotaku / La société Pokemon

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être évoqué. Je ne joue pas à une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en apprendre plus sur les créatures qu’il contient. Alors, voici un autre Pokémon ! C’est Camérupt !

Détails de Camérupt

Type : Feu/Terre

Hauteur moyenne : 6′ 03″

Poids moyen : 485,0 lb.

Ajouté pour la première fois dans la génération III

Vous vous souvenez du film Anger Management ? Probablement pas. C’était une comédie meh de 2003 avec Adam Sandler et Jack Nicholson. Cependant, vous vous souvenez peut-être de la série FX 2012 basée sur le film mettant en vedette Charlie Sheen. Je m’en souviens et pas parce que c’était bon ou drôle, mais parce que FX a accepté un accord sauvage où si les 10 premiers épisodes étaient réussis, le réseau en commanderait 90 de plus. Cela s’est produit, puis pendant près d’un an, les cotes d’écoute de l’émission sont mortes et FX n’a ​​eu qu’à continuer à la soutenir jusqu’à ce qu’elle diffuse 100 épisodes. C’est tout bizarre.

Quoi qu’il en soit, le Pokémon de cette semaine est Camerupt et il pourrait utiliser une certaine gestion de la colère. Mais pas le spectacle ou le film, la gestion réelle de la colère. C’est parce que quand il s’énerve, les volcans situés sur son corps entrent en éruption et crachent de la lave dangereusement chaude partout.

Camerupt est l’un de ces Pokémon qui me dépasse vraiment. Comment cela marche-t-il? Selon Bulbapedia, le magma à l’intérieur de ce chameau funky et enflammé s’accumule à la température incroyablement chaude de 18 000 °F (10 000 °C). C’est presque aussi chaud qu’un café McDonald’s ! YOWZA ! (Désolé, je m’entraîne pour certains ensembles de stand-up que je fais le mois prochain.) Mais vraiment, ce magma est assez chaud pour faire fondre l’acier et d’autres métaux, et il clapote juste à l’intérieur du ventre de Camerupt sans le tuer dans le processus? Je sais que les Pokémon sont bizarres et tout ça, mais je suis toujours confus par tout cela.

G/O Media peut toucher une commission

On dit que Camerupt peut devenir incontrôlable s’il est frappé au visage et, oui… juste. Si quelqu’un me marquait au visage, je serais en colère pendant un moment. En supposant que je n’ai pas été assommé à froid. Je ne cracherais pas de lave brûlante autour de moi et éventuellement tuerais des gens et détruirais des maisons, mais je pourrais peut-être, je ne sais pas, frapper un mur ou jurer beaucoup, très fort. Merde, j’ai peut-être besoin de gérer ma colère. Pas de thérapie, le spectacle.

Faits aléatoires

Ne t’inquiète pas. Je ne me cache plus dans cet arbre en guettant les flammes-serres. Ils ont déposé une injonction contre moi après que j’ai crié depuis l’arbre qu’ils sont des bâtards qui allument des feux de forêt. Merde, j’ai peut-être besoin de gérer ma colère… Une entrée Pokedex pour Camerupt mentionne cette image visuelle dérangeante. “Les bosses sur le dos de Camerupt sont formées par une transformation de ses os.” Donc ces volcans sont… des trous d’os ? Brut. Oui, ce Pokémon “crache” du liquide chaud par des orifices que je viens d’appeler “trous d’OS” et s’appelle CAMErupt. Nous sommes tous assez matures pour ne pas faire de blagues à ce sujet, je suppose. JE SUPPOSE.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Ne pense pas que je ne remarquerais pas ce jouet sexuel jeté là-dedans, Zach. . . J’aurai besoin d’un rapport d’enquête complet sur le lien entre Heatmor et ce jouet sexuel qui ressemble à Heatmor.

Vous avez trouvé mon œuf de Pâques ! Vous pouvez en savoir plus sur Heatmor et les jouets sexuels sur ce même site Web. (J’ai ruiné Kotaku. Je suis désolé.)