Camila Cabello abandonne-t-elle sa carrière pour sa santé mentale ?

in

Le célèbre chanteur Camila Cabello a annoncé qu’elle consacrerait sa carrière artistique pour sa santé mentale si elle en avait besoin, et c’est qu’être dans les médias aujourd’hui est sans aucun doute une chose vraiment compliquée qui peut beaucoup affecter.

Camila Cabello souligne qu’elle ne laissera jamais son travail l’affecter santé mentale de manière “négative”.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la chanteuse de 24 ans a commencé sa carrière pop en tant que membre du groupe de filles “Fifth Harmony”, qui a été formé dans la version américaine du talent musical présenté par Simon Cowell, “X Factor” en 2012 Et après près d’une décennie dans le show-business, elle a appris à donner la priorité à sa santé mentale et à se mettre en premier.

De cette façon, il a fait savoir que si cela affecte négativement sa santé mentale, il dira non et le fera d’une autre manière.

Il convient de noter que Camila a fait ses débuts en tant qu’actrice dans la nouvelle interprétation de Kay Cannon du conte de fées “Cendrillon” et a également parlé de l’amour qu’elle reçoit de ses fans, admettant qu’elle se sent très soutenue par eux sur les réseaux sociaux à chaque fois qu’elle est Elle a critiqué son corps dans la presse comme cela s’est produit il y a quelques mois quand ils l’ont appelée grosse.

La prochaine fois qu’il y aura des photos de moi montrant mon ventre, il y aura une communauté de femmes qui m’auront entendu parler de ce que je ressens et qui me soutiennent. Et ça, honnêtement, c’est très libérateur.”

En revanche, l’interprète de ‘Don’t Go Yet’, qui entretient une relation avec Shawn Mendes, s’apprête à sortir son troisième album solo, ‘Familia’, à la fin de cette année, et a annoncé que le Billie Le dernier album d’Eilish, “Happier Than Ever”, a été une grande inspiration pour elle.

J’ai vu une citation de Billie où elle disait : “Je n’avais pas peur, je n’étais pas forcée, il n’y avait pas de pression, c’était tellement joli.” Et je ressens la même chose à propos du processus de cet album pour moi. »

De plus, la belle chanteuse a aussi récemment fait savoir qu’elle avait trouvé un meilleur équilibre entre son travail et sa vie personnelle depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En effet, la chanteuse s’est rendue il y a quelques jours sur le célèbre réseau social Instagram pour expliquer l’importance du repos.

L’une des choses les plus importantes que j’ai apprises pendant la pandémie a été l’importance du REST. Avant, je n’avais pas d’autre choix que de m’arrêter et de rester assis, je ne savais pas ce qu’était l’équilibre travail-vie. »

Et c’est qu’être dans les médias implique d’être toujours attentif à ce qui se passe et de ne pas s’arrêter du tout.

Je me sentais coupable pendant les jours de repos parce que je sentais que je n’étais pas productif ou que je pouvais faire plus. En même temps, juste avant que nous soyons forcés de mettre en quarantaine, j’étais complètement épuisé et j’avais l’impression que je ne pouvais pas continuer à faire cette course. »

C’est ainsi qu’elle a commencé à voir comment, après s’être reposée pendant cette période, cultiver de nouveaux passe-temps, donner la priorité à sa santé mentale, ses amitiés et ses relations, prendre le temps de faire de l’exercice et aussi aimer être à nouveau paresseuse.