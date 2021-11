Camila Cabello change radicalement de look

.

La chanteuse Camila Cabello a surpris ses followers avec un changement radical de look. L’artiste a partagé avec ses plus de 58 millions de followers sur Instagram une photo posant de manière séduisante et portant son nouveau style : des cheveux décolorés dans des tons vert aqua et une robe décolletée de la même teinte. Ses followers ont immédiatement raconté son changement de look avec son nouveau single, quelques jours seulement après avoir annoncé sa rupture avec le chanteur Shawn Mendes.

« Le début d’un nouveau cycle », « Montre à Shawns Mendes ce qu’il manque », « Elle essaie de rendre Shawn jaloux », « Malgré tout ce qui est dit en blâmant Camila. Ce jeune homme (Shawn mendes) n’a jamais eu l’air aussi heureux, aussi calme et confiant que pendant le temps qu’il était avec elle. Elle lui a donné de la sécurité, de la confiance et l’a aidé à surmonter ses insécurités, c’est pourquoi il a l’air différent et encore plus jeune, et confiant d’essayer de nouvelles musiques et de nouveaux styles. Camila mérite de tourner la page et de trouver quelqu’un qui l’aime et l’apprécie vraiment, et qui l’accompagnera à travers le bon, le mauvais et l’ennuyeux », faisaient partie des plus de 16 000 commentaires laissés par ses abonnés.

Dans des déclarations récentes lors de sa participation au programme Apple Fitness + Time to Walk, l’artiste s’est penchée sur les problèmes mentaux et émotionnels qu’elle souffrait du stress de travailler si dur pendant tant d’années sans prendre le temps de se reposer, et de l’immense anxiété qu’elle a souffert du début de la pandémie de Covid-19 lorsqu’elle a été forcée de s’arrêter et de faire face à ses problèmes internes. Tout cela aurait nui à leur histoire d’amour.

« J’étais totalement épuisé à tous points de vue. J’avais l’impression de courir un marathon avec une jambe cassée. J’ai continué, mais c’était extrêmement difficile. J’aurais aimé dire « laisse-moi m’arrêter une seconde » et avoir un plâtre pour ma jambe cassée et avoir suivi une thérapie physique. Mais je ne l’ai pas fait », a-t-il déploré.

La chanteuse a révélé qu’elle était au milieu des enregistrements du film Cendrillon, lorsque Covid-19 a fait son apparition et a dû rentrer chez elle à cause de la pandémie. Selon lui, à cette époque, il pleurait au moins une fois par jour.

«Je me sentais tellement anxieux et instable, je suis devenu une catastrophe, car travailler me distrait de mes problèmes internes, mais je ne pouvais plus travailler à cause de la pandémie. Je suis resté avec mon esprit et mon anxiété. Et cela a gêné ma relation », a-t-il expliqué.