in

Camila Cabello chante avec Coldplay, réalise son rêve | Instagram

La belle chanteuse Camila Cabello s’est récemment exhibée en chantant avec le célèbre groupe britannique de Jeu froidC’était aussi l’un de ses plus grands rêves et il a finalement eu la grande opportunité de pouvoir le réaliser.

Le chanteur a participé au festival Citoyen du monde en direct, et a surpris toutes les personnes présentes avec chacune des chansons qu’il a interprétées.

Camila Cabello plus excitée que jamais la célèbre participation au festival Global Citizen Live, où il a pu chanter avec le groupe « Coldplay ».

De plus, comme si cela ne suffisait pas, dans cette incroyable opportunité, elle pourrait se retrouver accompagnée de son petit-ami et musicien Shawn Mendes.

La vérité est que la ville de New York a été extrêmement surprise par la collaboration inattendue, car personne ne s’y attendait.

Cabello s’est retrouvée sur l’une des scènes principales où elle a chanté plusieurs de ses chansons, et a ensuite montré certaines de ses compétences en danse avec toute son équipe.

Tout indique que la possibilité d’interpréter “Yellow” s’est présentée juste au moment du show du groupe anglais, lorsque le chanteur Chris Martin les a appelés sur scène.

Il convient de noter que pour Camila Cabello, il est très important de collaborer pour une bonne cause dans un événement de dimension mondiale, car nous nous souvenons qu’il y avait des étapes dans les villes les plus importantes du globe.

Ce fut un événement sans précédent, qui a réuni plus de 100 artistes dans des scènes réparties sur les cinq continents chantant 24 heures sur 24 le samedi 25 septembre.

D’autre part, la chanteuse d’origine cubaine participe à de nombreux événements musicaux où elle doit aborder un sujet d’importance sociale.

L’un d’eux figurait sur les panneaux d’affichage latins, où après avoir interprété son tube “Don’t Go Yet”, il a prononcé un court discours en espagnol demandant la liberté de son Cuba bien-aimé.

Plus tard, Camila, avec un groupe d’artistes cubains, a partagé l’expression « Patria y vida » pour adhérer à la revendication.

Comme vous pouvez le voir, Camila Cabello est toujours prête à aider à diffuser les problèmes mondiaux, surtout lorsque cela peut être fait à travers les arts.

C’est quelque chose qu’elle a en commun avec son petit ami Shawn Mendes, car le Canadien a également eu son moment sur la scène Global Citizen Live pour parler de l’importance des vaccins.

Et la vérité est que c’est sans aucun doute quelque chose à admirer, car les deux se sont avérés faits l’un pour l’autre et s’avèrent être le couple parfait, et ils sont même le favori du moment.