Camila Cabello dément ses fiançailles avec Shawn Mendes. À partir d’une vidéo de la chanteuse sur TiKTok, les gens ont commencé à croire qu’elle était fiancée.

Après que les fans aient remarqué une bague sur “ce doigt” lors d’une vidéo TikTok du chanteur “La Havane” (bananá), il y avait des tonnes de rumeurs selon lesquelles Camila et Shawn se seraient fiancés.

Mais non, Camila Cabello elle-même a réprimé les rumeurs de fiançailles avec Shawn Mendes. Lors d’une performance sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, elle a déclaré :

« Oh, c’est une nouvelle ? Non, les gars ! – dit Camila, 24 ans.

Lorsque Fallon lui a demandé directement si Shawn Mendes lui avait proposé, le protagoniste de Cendrillon a répondu :

“Il ne l’a pas fait, et je ne suis pas fiancé.”

Camila a ensuite expliqué qu’elle n’avait en fait aucune idée de la main dans laquelle la bague de fiançailles allait et qu’elle portait les bagues sans y penser.

« Je veux dire, j’aimerais vraiment que vous me disiez – qu’est-ce que la main de fiançailles ? Parce que je ne sais pas », a-t-elle déclaré ce jeudi. « Mes parents sont mariés et ils ont tous les deux perdu leurs bagues. Ma mère ne pouvait littéralement pas me le dire non plus. Elle a pu me sauver de ça, mais elle ne l’a pas fait parce qu’elle ne le sait pas non plus !”

MDR! Eh bien, Camila portait la bague à l’annulaire de sa main gauche alors ils lui ont demandé si elle était fiancée. Aux USA et dans de nombreux films et séries, on voit toujours qu’ils le mettent sur la main gauche.

Cette nouvelle m’a amusé et m’a rappelé une fois qu’avec plusieurs amis nous avons commencé à enquêter sur quel doigt était la bague, car les mamans portaient leur bague à des doigts différents et nous avons fini par demander à toutes les mamans, tantes et grands-mères qui nous ont raconté toutes sortes d’histoires , C’était mignon.

Mais selon la croyance, la bague de fiançailles (et la bague de mariage) passe à l’annulaire à cause de celle de la veine qui se connecte au cœur et tel, la main dépend de chaque pays, région ou côté du monde, c’était notre conclusion.

Peu importe! Camila Cabello nie ses fiançailles avec Shawn Mendes.

https://www.farandulista.com/2021/08/28/camila-cabello-niega-compromiso-con-shawn-mendes.html2021-08-28T12:27:07-05:00FarandulistaGossipCamila Cabello, fiançailles, rumeurs, Shawn Mendès, TikTok

Camila Cabello nie ses fiançailles avec Shawn Mendes. À partir d’une vidéo de la chanteuse sur TiKTok, les gens ont commencé à croire qu’elle était fiancée. Après que les fans aient remarqué une bague sur “ce doigt” lors d’une vidéo sur TikTok du chanteur “La Havane” (bananá), il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles …

Farandulista azuka.langley.sohryu@gmail.comAdministrateur Farandulista

Partagez les potins !