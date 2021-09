Camila Cabello dit que Cendrillon l’a rendue plus puissante

in

Camila Cabello assure que Cendrillon l’a rendue plus puissante | Instagram

C’est vrai, tout semble indiquer qu’avoir participé en tant que protagoniste au film de Cendrillon Cela a donné plus de pouvoir à la célèbre chanteuse Camila Cabello, qui est à l’honneur depuis plusieurs semaines maintenant.

Récemment la belle chanteur Il a parlé de l’impact que son nouveau personnage a eu sur sa vie actuelle.

Il ne fait aucun doute que Camila Cabello est plus que fascinée par la prochaine sortie de Cendrillon et travaille actuellement dur pour promouvoir le film, donnant des interviews aux médias et faisant des performances publicitaires.

À travers une nouvelle rencontre avec Bold Outline, la chanteuse de 24 ans parle de l’impact que le personnage a eu sur sa vie, concluant qu’elle est désormais une femme plus puissante.

Grâce aux avant-premières dudit film, nous avons remarqué que Cendrillon n’est pas comme le conte classique que nous connaissons tous ou d’autres adaptations célèbres.

Il s’agit d’une approche mise à jour qui comprend de nombreux rebondissements vers les tendances de 2021, laissant apparemment de côté la romance de Cendrillon et du prince, rendant son protagoniste plus conscient de lui-même et lui apprenant à faire n’importe quoi en premier. être bien à l’intérieur.

C’est ainsi que Camila parle du travail de la réalisatrice, Kay Cannon, ainsi que des implications que Cendrillon a eu sur sa personne.

J’admire vraiment Kay. Elle a pris les rênes et exécuté sa vision avec une belle grâce féminine et un cœur aimant. Je ne sais pas si j’aurais pu faire ça avec quelqu’un d’autre.”

“Je ne pensais en aucun cas que je serais capable de faire ça. En grandissant, je n’avais pas vraiment accès à l’industrie de la musique ou du cinéma. Ma famille n’avait pas beaucoup d’argent. Jouer ce rôle m’a seulement fait Je pense que Cendrillon est devenue une femme autonome. “

Cendrillon sort du conte classique, la pauvre fille qui lutte pour survivre et sourire, mais tombe bientôt amoureuse du prince du royaume et a l’opportunité d’assister à un bal dans le palais.

Alors que la nouvelle adaptation ajoute des éléments innovants tels que Fab G, la fée marraine incarnée par Billy Porter, qui se place une nouvelle fois devant la caméra pour arborer une tenue complètement spectaculaire, digne du tapis rouge.

Les interactions entre ce personnage et le protagoniste sont les plus attendues de la première, mais nous avons déjà eu l’occasion de voir quelques avancées à travers les réseaux sociaux.

Une autre chose extrêmement importante pour Camila Cabello est la représentation et elle assure qu’elle est très fière d’avoir l’opportunité d’interpréter une version latine de Cendrillon et d’apporter l’image à toutes les femmes du monde.