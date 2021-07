Camila Cabello embrasse ses kilos en trop, ses vergetures et sa cellulite dans un TikTok viral

in

Et en effet, son ventre était exposé et cela ne le dérangeait pas que son abdomen soit plat et montre ton petit poisson. Il a expliqué qu’en courant il n’essayait pas de creuser son estomac, qu’au contraire “il existait comme une personne normale qui n’ajoute pas son ventre tout le temps”. Puis elle a dit qu’elle s’est rappelé que “Être en guerre avec son corps remonte à la saison dernière.”

L’interprète de “Señorita” était reconnaissante envers son corps car il lui permet de faire tout ce qu’elle a à faire et a ajouté : «Nous sommes de vraies femmes avec des rondeurs, de la cellulite, des vergetures et de la graisse. Et nous devons le posséder, bébé. “. À la fin du clip, Camila a chanté « Donner lui quelque chose qu’il peut ressentir ».