Camila Cabello et la raison pour laquelle elle a quitté Fifth Harmony | Instagram

Au fil des ans, les fans du groupe ont proposé des dizaines de théories sur la vraie raison pour laquelle la chanteuse Camila Cabello est partie. Cinquième Harmonie et aujourd’hui, nous vous ferons savoir la vraie raison pour laquelle il l’a fait.

Au cours de cette année 2021, cela fera 10 ans depuis le lancement de Fifth Harmony, le groupe de filles qui a lancé une tendance dans l’industrie de la musique, car que ce soit par les paroles des chansons, les vidéos extraverties ou les tenues incroyables des membres, ils toujours donné de quoi parler.

Après leur naissance dans l’émission The X Factor, ils ont décroché la troisième place et ont eu de gros et gros succès.

Il y avait 5 femmes qui ont marqué un avant et un après ; Ils ont apprécié les voyages, les tournées mondiales et plus encore, cependant, comme tout ce qui commence doit se terminer, le groupe a eu une fracture et, par conséquent, la séparation finale.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Fifth Harmony était composée des chanteuses Normani, Dinah Jane, Ally Brooke, Lauren Jauregui et Camila Cabello.

Cependant, le désir de continuer à grandir et à récolter des triomphes a été radicalement éteint en 2016, puisque Camila, étant l’une des voix les plus acclamées du groupe, a décidé Se détacher du groupe qui l’a catapultée à la gloire pour commencer une carrière solo.

Et c’est ainsi qu’à la suite de l’abandon, cela a provoqué un incroyable déclin du groupe qui était malheureusement irrémédiable.

Deux ans plus tard, les filles sont allées de l’avant sans la présence de Camila Cabello, cependant, la nouvelle a blessé leurs milliers de fans après l’annonce d’une séparation temporaire, afin que tous les membres se consacrent pleinement à des carrières solo et triomphent comme ils l’ont fait dans un groupe.

Normani et Jauregui sont ceux qui ont suivi les mêmes traces que Camila Cabello et ont sorti leurs propres chansons.

Comme cela s’est produit dans les grands groupes au fil des décennies, il est entendu que les chanteurs veulent briller par leur propre lumière, marcher sur chacun des continents et être récompensés, et ce fut le cas avec Cabello.

Cependant, les adeptes du groupe ont créé la théorie selon laquelle Shawn Mendes était impliqué dans la décision de sa petite amie actuelle puisque, selon les adeptes de Fifth Harmony, Mendes brûlait de jalousie de voir Camila Cabello près de sa partenaire Lauren Jauregui.

Et on dit que Camila et Lauren ont à un moment partagé plus que le vestiaire et l’amitié, puisque Jauregui s’est déclaré sans masque en tant que femme b1s3xual.

La vérité est que Shawn et Camila ont commencé leur histoire d’amour après que l’interprète ait quitté Fifth Harmony.

Alors une autre théorie arrive où il prétend que Camila a quitté le groupe parce qu’en réalité elle ne pouvait pas supporter qu’en raison de sa relation avec Jauregui elle ne puisse pas être rendue publique.

Malheureusement, jusqu’à présent, personne n’est sorti pour déclarer la situation concernant le groupe et ce qui a conduit à la séparation.

À plus d’une occasion, Camila a été interrogée sur la relation qu’elle entretient avec ceux qui étaient autrefois ses compagnons, cependant, elle s’est limitée en disant qu’ils ne sont pas des ennemis, mais que la vie de chacun a pris un chemin différent.