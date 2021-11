Camila Cabello et Shawn Mendes annoncent leur séparation

Shawn Mendès et Camila Cabello ne sont plus en couple… ils viennent d’annoncer leur rupture.

Les chanteurs ont fait une annonce coordonnée mercredi sur leurs histoires Instagram … disant qu’ils avaient « décidé de mettre fin à notre relation amoureuse ».

Camila et Shawn ajoutent… « Notre amour pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais ❤️ nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. »

On dirait donc que ce n’est que la fin de la route romantique parce qu’ils disent … « nous apprécions tellement votre soutien depuis le début et pour aller de l’avant ❤️❤️❤️. »

TMZ.com

Nous avons fait sortir Camila plus tôt dans la journée à LA Horse Rentals et notre photographe a demandé comment les choses se passaient avec Shawn… mais elle n’avait pas envie de parler… et maintenant ce n’est pas étonnant pourquoi.

Comme vous le savez… Camila et Shawn ont commencé à sortir ensemble en juillet 2019, juste au moment où ils ont sorti le clip de leur chanson ensemble, « Señorita ».

Ils allaient fort de l’avis de tous… célébrant un anniversaire de deux ans en juillet et se produisant ensemble au Global Citizen Live à New York en septembre avant de se déguiser en couple pour Halloween… alors la séparation est un peu d’un choc.