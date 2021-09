Camila Cabello et Shawn Mendes deviennent nerveux à la première de Cendrillon

in

La fée marraine a travaillé sa magie sur Camila Cabello, et elle s’est présentée au bal (ou plutôt à la première de son dernier film) dans une nouvelle version d’une robe de princesse.

Camila était accompagnée de son prince charmant (ce serait un petit ami de longue date Shawn Mendes, obvs) lors de la première de Cendrillon à Miami le mercredi 7 septembre. 1. Bien qu’ils ressemblent à de vrais membres de la famille royale, le couple n’est pas venu en costumes royaux, ni en smoking et robe traditionnels.

Stylistes Rob zangardi et Mariel Haenn a habillé Camila dans un ensemble Christian Siriano avec un haut court blanc décontracté et une jupe en tulle à volants qui aurait pu être tirée directement du placard de Belle. Les Cinquième Harmonie alun a complété la tenue d’été avec un coup de fard à paupières doré et un flirty bob ‘do.

Shawn était tout aussi tendance dans une manche longue en maille noire avec un col en V profond, avec un pantalon crème ample et un collier en chaîne. Votre déménagement, Harry Styles.