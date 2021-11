Camila Cabello et Shawn Mendes La raison de la rupture aurait été révélée

Camilla Cabello chantera peut-être quelques airs de chagrin à l’avenir. Le chanteur et Shawn Mendes se sont séparés après deux ans ensemble. Bien que la rupture ne soit peut-être pas ce que les deux ont vu dans les cartes, il semble que la décision était mutuelle. L’ancien membre de Fifth Harmony a annoncé sa séparation sur Instagram quelques semaines seulement après avoir célébré les vacances d’Halloween ensemble.

La romance a apparemment fait long feu et les deux se sont simplement séparés, du moins c’est ce que disent les sources. Cabello et Mendes ont réalisé qu’ils se trouvaient dans « des endroits totalement différents », selon les souvenirs d’une source à Entertainment Tonight. Leur relation a été remplie de démonstrations publiques d’affection tout au long de son parcours.

« La rupture de Shawn et Camila était réciproque », a déclaré la source. « Ils ont réalisé qu’ils étaient à des moments totalement différents de leur vie à ce stade, et qu’il était temps de mettre fin aux choses. Ils sont tous les deux tristes de la séparation, mais font de leur mieux pour prendre soin d’eux, rester occupés et s’entourer de leurs proches. ceux. »

L’annonce est intervenue dans une prétendue déclaration conjointe. « Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais », a écrit le couple, ajoutant: « Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. Nous alors appréciez votre soutien depuis le début et pour aller de l’avant. »

La séparation a été un choc, compte tenu de leurs tenues folkloriques assorties alors qu’elles rendaient hommage à Dia De Los Muertos à Halloween. Ils ont fêté leurs deux ans plus tôt cette année. Il y a à peine trois mois, Cabello a expliqué à ET comment Mendes était son rocher alors qu’elle tournait le film Amazon Prime Cendrillon. Après la projection, Cabello a jailli: « C’est mon gars. J’aime ce gars. »

Cabello, 24 ans, a récemment démenti les rumeurs de fiançailles. Elle a été vue en train de porter une bague avant que les rumeurs ne circulent. « Je jure devant Dieu, je ne sais pas de quelle main est la bague de fiançailles, alors parfois je la mets simplement à l’annulaire », a-t-elle déclaré à Jimmy Fallon en août.