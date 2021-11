Camila Cabello et Shawn Mendes ont rompu… Pleurons. Après deux ans de fréquentation, le célèbre couple a annoncé qu’ils avaient décidé de mettre fin à leur relation mais leur amitié est plus forte que jamais, d’accord ?

Ce mercredi 17 novembre, les deux stars de la pop ont annoncé qu’elles avaient rompu après deux ans de contrat amoureux. Camila et Shawn ont écrit une déclaration sur leurs histoires Instagram, qui disait :

« Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais. » « Nous avons commencé notre amitié en tant que meilleurs amis et nous continuerons d’être les meilleurs amis » – poursuit le communiqué. « Nous apprécions grandement votre soutien depuis le début et à l’avenir. »

Ok, ce truc de « notre amour en tant qu’humains » était drôle pour moi. Oui, c’est mon heure de folie. L’annonce a choqué… CHOC ! À de nombreux fans (pas à d’autres, lol !) Parce que la star de Cendrillon et Shawn semblaient plus amoureux que jamais à Halloween. Bien sûr, après avoir appris la nouvelle qu’ils ne sont plus en couple… Parmi les commentaires, impossible de rater le « contrat terminé » LOL ! « Elle savait ce qu’il a fait l’été dernier… » HA ! « Qui va chercher le chien ? » « Shawn fera une révélation bientôt… » LMAO ! « J’espère que maintenant ils auront les vrais hommes dans leur vie » MORT !! Et donc …. Les gens Bahahahahaha sont mauvais.

Le couple a commencé à se fréquenter en juillet 2019, après avoir sorti sa chanson « Señorita », c’est pourquoi ils ont dit qu’il s’agissait d’un pur couple promo. Pendant la pandémie, Shawn et Camila ont déménagé dans la maison de sa famille à Miami, ce que Mendes a décrit comme une « vraiment belle expérience ».

ET! News note que même le couple avait commencé à chercher une thérapie dans le but d’améliorer leur relation. En octobre, Camila a déclaré à Glamour qu’en raison de la thérapie, ils étaient capables de « se faire davantage confiance ».

Eh bien, il semble que la thérapie n’ait pas fonctionné, n’est-ce pas ? En août, Camila a démenti les rumeurs de fiançailles.

J’ai trouvé une interview curieuse où Shawn a dit qu’il s’était battu avec Camila et lui avait crié dessus, il l’avait remarqué et n’aimait pas ce qu’il ressentait. Je l’ai trouvé tellement wtf? Pourquoi se battent-ils comme ça ? Pourquoi cela compte-t-il dans une interview ?

Là-bas, il y a des photos de Camila en train de pleurer en train de parler à Shawn dans un restaurant à New York… ils disent que c’est avant d’annoncer leur rupture.

Peu importe! Camila Cabello et Shawn Mendes ont rompu… pleurons.