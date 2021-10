Camila Cabello et Shawn Mendes profitent de la beauté d’Oaxaca | Instagram

Tout semble indiquer que Camila Cabello et Shawn Mendes Ils sont en vacances à Oaxaca et plus amoureux que jamais, tellement nombreux sont ceux qui sont ravis que les deux célébrités soient sur le sol mexicain.

Récemment Camila Cabello et Shawn Mendez ont surpris leurs millions d’adeptes en étant vus dans Oaxaca.

Et encore plus surprenant était le fait que le couple était sans sécurité qu’ils ont été pris en charge à chaque étape lors des tournées qu’ils ont effectuées à travers la ville.

Les chanteurs ont été vus dans différents restaurants ainsi que dans des sites touristiques de la capitale de l’État ; Par exemple, le dimanche, Camila et Shawn ont mangé au restaurant Pitiona, se sont promenés dans l’allée touristique et ont profité du centre historique, se tenant toujours la main ou s’embrassant, montrant qu’ils sont plus amoureux que jamais.

Il convient de mentionner qu’à chaque fois que les fans se sont approchés d’eux pour les saluer, le interprètes Ils ont accepté de le faire de la meilleure façon, ce que tout le monde ne fait pas pour être vrai.

Selon certaines informations, lors de ce voyage, Cabello et Mendez étaient accompagnés de parents du chanteur d’origine cubaine avec qui ils auraient apparemment essayé, par exemple, le pain de vacances en novembre accompagné d’un riche chocolat chaud.

En fait, c’est Camila Cabello elle-même qui a confirmé qu’elle était au Mexique à travers une photographie qu’elle a publiée sur ses stories Instagram.

Sur la photographie, l’interprète de Señorita apparaît une paire de crânes représentatifs des festivités à côté du mot Oaxaca.

La protagoniste du film Cendrillon a également partagé une vidéo de quelques secondes dans laquelle elle est vue avec Shawn pendant qu’ils chantent.

D’autre part, il y a quelques semaines, il a été annoncé que la chanteuse Camila Cabello est devenue la première artiste latine, née en dehors des États-Unis, à remporter un disque de diamant convoité.

Il s’agit d’une reconnaissance accordée par la Recording Industry Association (RIAA) aux singles ou albums qui ont réussi à se vendre à dix millions d’exemplaires sur le marché américain.

Comme prévu, la chanson en question ne pouvait être autre que son méga tube Havana, paru en 2018.

Dans ses réseaux sociaux, la chanteuse a publié plusieurs photos qui la représentent posant fière et souriante avec une telle distinction, dont elle a réalisé un exploit qui l' »honore » profondément et qui l’a amenée à revendiquer ouvertement le rôle joué par les artistes d’origine hispanique dans la scène record de la première puissance mondiale.