Camila Cabello et Shawn Mendes se séparent après deux ans de relation

Le couple a annoncé la malheureuse nouvelle à travers une déclaration à travers des histoires Instagram qui se lit comme suit : « Salut les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons de l’être. Nous apprécions votre soutien depuis le début et à l’avenir », ont-ils tous deux écrit aux côtés d’emojis coeur rouge.

(Histoires Instagram)

Camila et Shawn ont commencé à sortir ensemble en juillet 2019 et depuis lors, ils forment un couple stable. De plus, ils partagent la collaboration « Señorita », succès qui les a catapultés comme l’un des couples les plus aimés d’Hollywood.