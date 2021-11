Camila Cabello et Shawn Mendes se séparent après deux ans ensemble

Camila Cabello et Shawn Mendes sont ensemble depuis 2019 (Photo: .)

Camila Cabello et Shawn Mendes ont annoncé leur séparation après deux ans de relation.

Le couple, qui a déclaré qu’ils étaient toujours de bons amis, a annoncé la nouvelle avec des déclarations communes sur Instagram.

Ils ont tous les deux écrit: » Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais.

« Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis, nous apprécions donc votre soutien depuis le début et à l’avenir. »

Le dernier cliché qu’ils ont partagé ensemble a eu lieu il y a deux semaines sur l’Instagram de Shawn, alors qu’ils s’habillaient pour célébrer Día De Los Muertos.

Après avoir été amis pendant cinq ans, le couple a commencé à se fréquenter en juillet 2019, peu de temps après avoir collaboré sur leur chanson Senorita.

Camila, 24 ans, et Shawn, 23 ans, ont également passé le confinement ensemble l’année dernière, le hitmaker de Wonder revenant sur l’expérience et affirmant que cela les avait rapprochés.

Camila et Shawn ont partagé une déclaration commune (Photo: Instagram)

« Camila et moi avons eu tellement de chance parce que nous avons pu être en quelque sorte dans un moment immobile, et c’était la première fois au cours des six dernières années que nous pouvions simplement nous détendre et ne pas travailler du tout », a-t-il expliqué. .

Le chanteur a également partagé que le couple « allait faire des balades à vélo autour de Miami », admettant que « c’était vraiment magnifique ».

Shawn a ajouté que le verrouillage avait suscité beaucoup de » nostalgie « , ajoutant: » Cela nous a vraiment réunis « .

En juillet de cette année, ils ont fêté leur deuxième anniversaire.

S’adressant à Instagram, Shawn a posté une photo du couple balayé par le vent et portant des chemises gonflées alors qu’ils s’embrassaient sur une plage des Caraïbes, en écrivant : » Joyeux 2 ans mon bébé. «

Dans le même temps, Camila a profité de son compte pour partager quelques photos de leur temps ensemble, en commentant: « Joyeux anniversaire Kuko, voici plus de joie, plus d’amitié et plus d’amour. »

