Camila Cabello et Shawn Mendes sont-ils fiancés ?

Il y a une vidéo dans la plateforme TIC Tac pourquoi Camila Cabello et Shawn Mendes seraient engagé Et la vérité est que cela ne serait pas surprenant, car ils forment un couple assez solide et l’un des favoris.

C’est vrai, récemment la chanteuse Camila Cabello et la chanteuse Shawn Mendes ils ont déclenché des rumeurs de mariage.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Shawn Mendes et Camila Cabello ont commencé leur parade nuptiale le 4 juillet 2019, après avoir été les meilleurs amis de longue date.

Les artistes ont collaboré ensemble sur des singles tels que ‘Señorita’ et ‘I Know What You Did Last Summer’ et maintenant ils se sont imposés comme l’un des couples de jeunes les plus stables du moment.

La vérité est que les chanteurs passent le plus clair de leur temps ensemble et s’appuient sur chacune de leurs réalisations, et maintenant on soupçonne même que Shawn et Camila pourraient être fiancés.

Après que les fans aient découvert sur TikTok que la protagoniste de “Cendrillon” portait une bague à l’annulaire de sa main gauche, ils ont spéculé qu’elle et Shawn pourraient être fiancés et prêts à marcher dans l’allée.

Cependant, l’ancien membre de Fifth Harmony a révélé toute la vérité sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Shawn Mendes vous a-t-il demandé de l’épouser ?” Jimmy lui a demandé.

Ceci étant une question qui cause beaucoup de nerfs, cependant, elle a répondu qu’elle ne l’avait pas encore fait, donc elle n’est pas fiancée.

Seul, je jure devant Dieu que je ne sais pas dans quelle main va une bague de fiançailles, alors parfois je porte juste [un anillo] à l’annulaire », a-t-il expliqué.

« En fait, j’aimerais que vous m’éclairiez. Qu’est-ce que la main du compromis ? Pourquoi je ne le sais pas. Mes parents sont mariés et ils ont tous les deux perdu leurs bagues, donc ma mère ne pouvait pas me le dire non plus.”

C’est ainsi qu’avec ces déclarations Camila a clairement démenti les rumeurs de fiançailles avec son partenaire Shawn.

D’autre part, Camila Cabello a surpris tout le monde en arborant une nouvelle coupe de cheveux dans le style Victoria Beckham, avec laquelle elle a l’air vraiment incroyable.

Ainsi, la chanteuse de musique pop Camila Cabello a dit adieu à la frange et à ses cheveux XL, et a surpris ses followers en publiant quelques images via son compte Instagram officiel avec sa nouvelle coupe de cheveux à la Victoria Beckham, une coupe sans aucun doute parfaite pour recevoir l’automne.