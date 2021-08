Camila Cabello évoque la critique de son corps

in

Le beau chanteur Camila Cabello a récemment parlé de son corps et assure qu’elle est une vraie femme, en plus de parler des critiques qu’elle a reçues ces dernières semaines pour le même problème, ce qui doit sans aucun doute être difficile.

Camila Cabello a finalement répondu aux mauvais commentaires à son sujet en surpoids et il assure que ce qu’ils lui font est extrêmement démodé.

C’est ainsi qu’il assure qu’il ne laissera pas critiques affecter sa prise de poids, car aujourd’hui nous sommes dans une époque très différente.

Être en guerre avec son corps, c’est la saison toute dernière.”, a commenté la chanteuse.

Comme vous vous en souviendrez, le actrice Il y a plusieurs semaines, elle était la proie des médias pour sa silhouette, ceci après l’avoir surprise en train de faire du sport dans le parc et pour être en maillot de bain sur la plage.

Camila avait déjà eu un impact en maillot de bain, mais maintenant elle a finalement répondu à ceux qui la critiquent pour ne pas avoir l’air “parfaite”.

Après les attaques sur sa prise de poids, l’actrice a assuré à travers une vidéo qu’elle a partagée sur son compte officiel sur TikTok qu’au début les commentaires faisaient mal, cependant, après avoir médité dessus, elle a dit que son corps était juste comme ça. qui vous permet de faire ce dont vous avez besoin.

Nous sommes de vraies femmes avec des rondeurs, des vergetures, du gras… », a déclaré la petite amie de Shawn Mendes.

De plus, elle a souligné qu’après avoir répondu à ses critiques à travers l’enregistrement, elle se sentait extrêmement libérée, et que plus tard, alors qu’elle était à l’aéroport, de nombreuses femmes l’ont approchée avec elle.

J’ai vu que TikTok et moi nous sommes sentis très identifiés. », ont-ils commenté à Camila.

Après cela, toutes ses insécurités à propos de son corps ont encore diminué, car elle a déclaré que maintenant, peu importe les photos publiées ou ce que les gens disent d’elle.

… maintenant je contrôle la narration. “, je précise.

A noter que le petit ami actuel de l’actrice est Shawn Mendes bien sûr la soutient dans tout, puisque, récemment lorsqu’on lui a reproché de porter une robe orange ajustée, elle est sortie la défendre avec une belle photographie montrant son immense amour pour sa.

D’autre part, de plus en plus de célébrités revendiquent la beauté naturelle et l’idée d’accepter notre corps tel qu’il est.

En fait, l’interprète a raconté comment son processus personnel a été d’apprendre à gérer la pression qu’elle ressentait sur son physique pour le simple fait d’être une personnalité publique.

C’est là qu’elle a dit qu’elle était devenue complètement obsédée par le fait d’aller au gymnase et de perdre du poids rapidement.