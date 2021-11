Camila Cabello exhibe ses courbes dans un maillot de bain de Miami

Camila Cabello montre sa silhouette dans un petit maillot de bain | Instagram

Après de longues vacances au Mexique, le chanteur Camila Cabello a décidé de passer du temps à se détendre sur la plage, exhibant ses courbes incroyables sans aucune douleur, faisant comme toujours une admiration pour des millions de femmes.

Finalement, Camila est retournée aux États-Unis après avoir passé les célébrations du Jour des Morts à Oaxaca, au Mexique.

C’est ainsi qu’elle a récemment été photographiée par les paparazzi en train de l’exhiber silhouette sinueuse vêtue d’un petit maillot de bain deux pièces de OneOne.

La tenue de la chanteuse de 24 ans se composait d’un maillot de bain deux pièces bleu satiné, composé d’un haut triangle à fines bretelles et d’un micro maillot de bain décolleté.

De plus, pour le compléter, elle a ajouté un collier de pierres colorées assorti à une paire de bracelets en tissu et de petites boucles d’oreilles en argent.

Elle a gardé son apparence naturelle en ne portant pas une goutte de maquillage sur son visage, exhibant ses cheveux noirs ébouriffés par le vent.

Pendant ce temps, Shawn a opté pour une tenue beaucoup plus simple, avec un short noir de Nike et un bracelet en ruban jaune similaire à celui de la chanteuse de La Havane.

L’actrice d’origine cubano-mexicaine a été surprise en train de s’amuser avec son petit ami sur le rivage de la plage, puis s’est approchée de l’eau pour se mouiller les genoux.

Peu de temps après, ils ont tous les deux été surpris en train de rassembler leurs affaires pour quitter la plage et Shawn portait une chemise noire déboutonnée et des lunettes circulaires, tandis que Camila portait un sac vert avec leurs affaires.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ces derniers mois, Camila a été critiquée pour sa silhouette et pour avoir été vue dans quelques vêtements exhibant fièrement sa silhouette royale.

En fait, sur TikTok il y a plusieurs semaines, il a dit à ses fans et à ses ennemis dans une vidéo qu’il courait juste dans le parc pour s’occuper de ses propres affaires, essayant de se mettre en forme, essayant de rester en bonne santé.

Et je porte un T-shirt qui montre mon ventre, et je ne l’ai pas mis, parce que je courais et existais comme une personne normale qui ne le porte pas tout le temps. »