Camila Cabello fait ses adieux aux réseaux Pourquoi Shawn Mendes ?

Récemment, le célèbre chanteuse Camila Cabello a bien inquiété ses millions d’admirateurs et il semble qu’elle se soit éloignée de la réseaux sociaux et il a une raison de le faire.

C’est vrai, nul doute que l’interprète de Camila Cabello a inquiété ses millions de followers sur Instagram après avoir partagé un triste news avec laquelle il a confirmé son retrait des réseaux sociaux en pleine fête de décembre.

Et, il y a quelques semaines, la chanteuse de 24 ans a surpris ses fans avec sa séparation d’avec Shawn Mendes, avec qui il était en couple depuis longtemps et ils partageaient même la même maison.

Au milieu des rumeurs sur la rupture entre les artistes, c’est le même interprète de ‘Don’t Go Yet’ qui a rompu le silence et révélé la vraie raison pour laquelle elle a rompu avec Shawn Mendes.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la también actriz anunció que se tomará un descanso de las redes sociales la última semana del 2021, ya que como podrán recordar, después de la ruptura de Cabello y Mendes, la artista se ha enfocado más en sa famille.

On se désintoxique un peu des réseaux sociaux jusqu’à la nouvelle année !!! Je veux juste passer moins de temps sur mon téléphone cette semaine. Je vous aime tous », a écrit la chanteuse dans ses stories Instagram.

A noter que la dernière publication de Camila sur ce réseau social était le jour de Noël et était dédiée à sa mère, la cubaine Sinuhé Estrabao à l’occasion de son anniversaire et avec laquelle elle a montré d’où elle a hérité toute sa beauté.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’était le 17 novembre, lorsque Camila Cabello et Shawn Mendes ont annoncé la fin de leur relation amoureuse avec une publication sur les réseaux sociaux, qui était accompagnée de la phrase suivante :

Salut les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre est plus fort que jamais, nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis, et nous continuerons de l’être ».

Se souvenant d’un peu d’histoire, Camila et Shawn se sont rencontrés en 2014, lors d’une tournée d’Austin Mahone (son ex-petit ami).

À l’époque, Shawn était une star populaire sur l’application Vine, où il reprenait des chansons, et Camila était un succès avec le groupe Fifth Harmony.

La vérité est que cette période a été extrêmement importante pour nous deux sur le plan professionnel.

Shawn, qui a signé l’année précédente avec une maison de disques, a sorti son premier album « Handwritten », qui a connu un grand succès dans le monde entier et a atteint la première place du classement Billboard 200.

Alors que Camila, bien qu’elle soit encore dans Fifth Harmony (jusqu’en 2016, elle ne volait pas en solo), elle lance sa première collaboration en tant que soliste, aux côtés de Shawn.

» I Know What You Did Last Summer » a été composé par les deux dans les coulisses de la tournée » 1989 » de Taylor Swift, où il était la première partie et elle était une guest star.