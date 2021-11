Camila Cabello lance un nouveau tatouage au cou en hommage à « Mère Nature »

Le dos de Camila Cabellole cou de ne sera plus jamais le même, mais dans le bon sens.

Le dimanche 7 novembre, la chanteuse de 24 ans « Never Be the Same » a partagé une photo sur Instagram du tatouage qu’elle s’est fait ce week-end. Dans la légende de son article, Camila a écrit que tatoueur Kane Navasardl’art corporel de , situé sur la nuque de la star, a été inspiré par le botaniste Robin Wall KimmererLe livre de non-fiction 2013 de Braiding Sweetgrass.

Le message de Camila comprenait une ligne attribuée au livre qui disait : « Le mot écologie est dérivé du mot grec ‘oikos’, le mot pour maison. »

Les Cinquième Harmonie star a poursuivi: « Ce livre sur la sagesse et les plantes autochtones a changé ma vie. Après l’avoir lu, j’ai su que je ne regarderais jamais la terre et tout [its] habitants pareil. Cela m’a appris la réciprocité, le don et la sagesse de Mère Nature, et que lorsque nous guérissons la Terre, nous nous guérissons nous-mêmes. »