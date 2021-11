Camila Cabello lance un nouveau tatouage au cou

Camila Cabello rend hommage à Mère Nature en grand. La chanteuse de « Never Be the Same », âgée de 24 ans, a révélé dimanche son dernier art corporel, un tatouage au cou qu’elle avait encré après avoir fini de lire le livre de non-fiction de Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass. Cabello a montré sa dernière encre sur Instagram au cours du week-end, s’ouvrant sur la signification derrière le tatouage.

Partageant un gros plan de sa nouvelle encre – une fine tresse enroulée en spirale – Cabello a commencé son article par une citation du livre de Kimmerer, « le mot écologie est dérivé du mot grec ‘oikos’, le mot pour maison ». La chanteuse a continué à parler de l’impact que le livre a eu sur elle, partageant : « Ce livre sur la sagesse et les plantes autochtones a changé ma vie. Après l’avoir lu, j’ai su que je ne regarderais jamais la terre et tous ses habitants le même. » Cabello a ajouté que le livre lui enseignait « sur la réciprocité, sur le don et la sagesse de Mère Nature, et que lorsque nous guérissons la Terre, nous nous guérissons nous-mêmes. Tout épanouissement est mutuel.' »

Cabello a également révélé qu’elle était reconnaissante envers le tatoueur Kane Navasard « et son talent m’a aidé à honorer ce livre spécial aujourd’hui ». Navasard a partagé un autre regard sur l’encre fraîche pour son propre compte. Il a légendé la photo en noir et blanc, « une petite tresse de foin d’odeur pour une chérie ».

Le tatouage du cou de Cabello est venu deux ans après qu’elle a reçu son premier tatouage. En novembre 2019, la chanteuse a partagé qu’elle s’était fait tatouer son premier petit doigt. Encré dans le lettrage du script, le tatouage se lit comme suit : « c’est un mystère ». S’ouvrant sur le tatouage à l’époque, Cabello a déclaré que même si elle « n’avait jamais pensé que je me ferais un tatouage auparavant », elle a demandé à sa mère « de m’écrire une promesse qu’elle voudrait que je lui fasse qu’elle pensait que je j’aurais besoin pour le reste de ma vie. » Elle a poursuivi, « pour faire court, c’est un petit juron pour elle de se souvenir, quoi qu’il arrive, tout se passera bien. On ne sait pas comment, mais c’est toujours le cas. »

La chanteuse, qui s’apprête actuellement à sortir son troisième album studio, Familia, a depuis fait couler encore plus d’encre. Lors d’une récente apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, elle a révélé qu’elle et son petit ami Shawn Mendes avaient des tatouages ​​​​assortis. Elle a déclaré à l’animateur Jimmy Fallon : « J’ai aussi un tatouage de Shawn dans le bas du dos – il est écrit » Shawn Mendes « », a plaisanté Cabello, déclarant plus tard à Fallon : » Il est écrit » señor » et il en a un dans le bas du dos. dit ‘señorita’. » Cabello et Mendes sortent ensemble depuis 2019. Leurs tatouages ​​​​assortis sont un clin d’œil à « Señorita », leur collaboration nominée aux Grammy.