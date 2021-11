Camila Cabello met en vente sa maison à Hollywood Hills pour près de 4 millions de dollars

Camila Cabello quitte sa place au-dessus du Sunset Strip … elle vient de mettre sa maison d’Hollywood Hills sur le marché.

La chanteuse de « La Havane » vient d’inscrire son pad de 4 chambres à 3 950 000 $ … et c’est 3 570 pieds carrés de pur luxe.

Le domaine de Camila est paré de toutes les cloches et de tous les sifflets auxquels on peut s’attendre, y compris une piscine d’eau salée, un foyer, un espace barbecue, ainsi qu’un studio d’enregistrement avec un équipement de pointe et une cabine vocale professionnelle.

La maison a 2 étages et le dernier étage comprend 3 suites, avec une cheminée et un dressing dans la suite principale.

Il y a une cuisine gastronomique avec des appareils en acier inoxydable, des comptoirs en pierre et un bar pour le petit-déjeuner reliant le salon et la salle à manger.

Le berceau de Camila comprend également un garage pour deux voitures et une buanderie … et les sols sont en bois dur vieilli et en carreaux importés.

Denise Rosner de Compass détient la liste.