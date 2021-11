Camila Cabello montre un relooking glacial après la rupture de Shawn Mendes

« Mon Oh mon Dieu, » Camila Cabello vous donnera des frissons avec son dernier look.

La star de Cendrillon a semblé imiter son personnage en s’habillant d’une tenue bleu bébé plus grande que nature le samedi 20 novembre.

Prenant sur Instagram avec deux selfies sexy, Camila a montré son moment de mode glacial, qui impliquait un décolleté plongeant, des manches à volants dramatiques et un col. La chanteuse de « La Havane » arborait même des cheveux bleus assortis et associait son style éblouissant à un fard à paupières bleu holographique scintillant et à un rouge à lèvres nude.

« Je nettoie bien », a écrit la sensation musicale de 24 ans en légende de son message.

Les selfies féroces de Camila arrivent moins d’une semaine après qu’elle et Shawn Mendes a annoncé qu’ils avaient tous les deux décidé de rompre après plus de deux ans de relation.

« Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais », ont déclaré les deux dans une déclaration commune, qu’ils ont partagée sur leurs comptes Instagram respectifs. « Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. »