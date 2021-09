Camila Cabello parle de la séance musicale “Crazy” Crosswalk avec James Corden

in

“C’est juste idiot et amusant et c’est chaud”, a réfléchi Idina sur le segment. “Mais personne n’est aussi en sueur que James, il se met toujours dans un gros costume de grenouillère en fourrure.”

Un côté positif, a noté Idina, était qu’elle avait passé un meilleur moment à filmer Cendrillon’s Crosswalk: The Musical for The Late Late Show avec James Corden que lorsqu’elle a participé à Frozen.

“C’était plus facile que la dernière fois, quand ils m’ont mis une perruque blonde Elsa et une robe bleue”, se souvient-elle. “Et des baskets ! Ils me donnent toujours des baskets, ce qui est vraiment sympa de leur part. Ils ne m’obligent pas à porter des talons.”

Cendrillon sort sur Amazon Prime Video le vendredi 7 septembre. 3. Vous pouvez écouter Daily Pop ci-dessus pour en savoir plus sur la distribution du film.