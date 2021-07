Camila Cabello possède essentiellement Shawn Mendes avec TikTok se moquant de ses compétences en vidéo

Camila Cabello et Shawn Mendes embrassent une partie essentielle d’un couple : perfectionner le rôti d’amour. Mendes est devenu en quelque sorte un objet de ridicule en ligne après avoir publié un TikTok particulièrement digne de grimace où il chante le dernier remix de la chanson de Cabello « KESI » – il figure sur la piste – et dit à ses abonnés de « Hit me with your meilleur ‘Bébé, ouais.'” La vidéo est maladroitement éditée et présente un moment étrange à la fin avec Mendes regardant juste l’écran de son téléphone. Le chanteur de “Stitches” a dû se rendre compte de l’ambiance étrange de la vidéo, car il l’a sous-titrée “J’essaie de faire un Tik tok depuis 2 heures.”

Cabello en a profité pour taquiner Mendes de manière très publique. En utilisant le son de son TikTok original, elle a recréé sa vidéo maladroite battement par battement, l’appelant “mon TikTok préféré”. Sa vidéo a été vue 9,2 millions de fois et compte près de 2 millions de likes, donc ses 10,5 millions de followers semblaient apprécier son dernier contenu amusant.

Cabello utilise principalement son TikTok pour promouvoir son travail, mais elle l’utilise également pour encourager ses fans. Elle a récemment publié une vidéo célébrant son corps et rappelant aux autres que leur apparence est « tellement la saison dernière ». La chanteuse de 24 ans a partagé certaines de ses pensées franches sur son propre corps après être allée courir. Dans une vidéo sous-titrée simplement “J’aime mon corps”, la chanteuse de “La Havane” a déclaré qu’elle embrassait ses “courbes, sa cellulite et ses vergetures”.

“Je courais juste dans le parc en m’occupant de mes propres affaires en essayant d’être en forme, en essayant de le garder en bonne santé et je porte un haut qui montre mon ventre, et je ne le rentrais pas”, a commencé l’ancien membre de Fifth Harmony, panoramique avec la caméra pour montrer son haut d’entraînement, son short et son ventre exposé. “Je ne le bordais pas, parce que je courais. Et existais. Comme une personne normale qui ne le borde pas tout le temps.”

Alors que Cabello a admis qu’elle avait eu un moment d’insécurité, elle s’est rapidement rappelée que “être en guerre avec son corps est tellement la saison dernière”. Elle a continué avec son état d’esprit envers son corps à ce stade: “Je suis reconnaissante pour ce corps qui me permet de faire ce que je dois faire. Nous sommes de vraies femmes avec des courbes et de la cellulite, des vergetures et de la graisse. Et nous devons l’assumer, bébé .” La pop star a terminé son TikTok en interprétant “Something He Can Feel” d’Aretha Franklin, caressant son corps tout en devenant stupide avec son chant.