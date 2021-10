Camila Cabello présente une nouvelle chanson en direct « The Good Life » | Instagram

Récemment, le célèbre chanteur Camila Cabello a tout présenté et la mariachi nouvelle chanson « La Buena Vida » parvient à séduire ses admirateurs mexicains, car c’est la seule chose qui leur manque pour l’aimer beaucoup plus.

La performance de Camila Cabello pour lui Concert de petit bureau de NPR, programmé avec le Mois du patrimoine hispanique, a eu lieu le vendredi 15 octobre dernier et comprenait l’interprétation de la nouvelle chanson « La Buena Vida ».

La chanteuse a lancé sa performance avec son tube inspiré de la salsa de l’année 2018, « Havana », mettant en vedette la voix coquette de Cabello qui se marie parfaitement avec la performance de son groupe live.

L’actrice a également présenté son groupe avant d’avertir les fans que sa voix pouvait sembler un peu nasale, car elle luttait contre une petite infection des sinus.

Je ne voulais pas ne pas faire ‘Tiny Desk’ parce que je suis un grand fan de ‘Tiny Desk’ et je ne savais pas s’ils allaient m’appeler à nouveau, alors me voilà », a expliqué Cabello.

Et il semble que pouvoir participer à cet événement était l’un de ses grands rêves et bien sûr de ses objectifs, alors il ne voulait pas le lâcher.

Et j’espère que la prochaine fois, nous le ferons au véritable « Tiny Desk », au bureau du NPR, sans la petite infection nasale s3n0s, mais pour l’instant, c’est là que ça se trouve. »

Ensuite, le chanteur a sauté sur « Real Friends », « Señorita » et « Don’t Go Yet » avant de conclure avec les débuts de « La Buena Vida », qui avait l’aide de Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar.

A noter que « La Buena Vida » est issu de son prochain album intitulé Familia, qui sortira dans le courant de cette année.

L’interprétation de Camila Cabello de la chanson infusée de mariachi clôt la célébration du « Tiny Desk » du Mois du patrimoine hispanique.

D’autre part, Tiny Desk Concerts est une série de concerts organisés par l’émission de radio All Songs Considered de NPR Music.

Des performances musicales ont lieu dans les bureaux de la station, situés à Washington DC, à côté du bureau de Bob Boilen.

Les vidéos des concerts sont ensuite téléchargées sur Internet, où elles ont reçu des millions de vues.

L’idée des concerts est née en 2008, lors du festival de musique South by Southwest, lorsque l’animateur de All Songs Considered Bob Boilen et le producteur de NPR Music Stephen Thompson sont allés voir une performance musicale de l’auteure-compositrice-interprète Laura Gibson dans un bar.

Comme ils ne pouvaient pas entendre les chansons à cause du bruit des gens qui se trouvaient dans l’endroit, Thompson a dit en plaisantant à Gibson qu’il ferait mieux d’aller jouer dans les bureaux de la radio, ce qui a motivé Boilen à organiser cette présentation.

Le concert de Washington DC a eu lieu le 14 avril 2008 et la vidéo de la performance a été mise en ligne par NPR quatre jours plus tard.