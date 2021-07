Camila Cabello réagit au contrecoup après un incident présumé de Blackface pendant la performance

La chanteuse Camila Cabello a été critiquée après sa performance du 23 juillet dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, certains fans l’accusant d’avoir présenté une danseuse maquillée au blackface. La star de 24 ans a insisté sur le fait que le danseur, Dylan Pearce, était censé être un “homme blanc avec un terrible bronzage en spray”. Certains de ses fans n’étaient toujours pas satisfaits de son explication.

Pearce était parmi les danseurs derrière Cabello alors qu’elle chantait son nouveau single “Don’t Go Yet” en direct pour la première fois. La performance était censée avoir une ambiance des années 1980, avec des danseurs de différentes ethnies derrière Cabello. Les fans ont cependant été choqués par Pearce, car son maquillage bronzé avec des cercles blancs brillants autour de ses yeux donnait l’impression qu’il portait un visage noir. Le nom de Cabello a commencé à apparaître sur Twitter après la diffusion de The Tonight Show alors que de plus en plus de personnes se plaignaient.

@Camila_Cabello pic.twitter.com/qARokq0qj7 – camila (@Camila_Cabello) 24 juillet 2021

Le 24 juillet, Cabello a publié une réponse à la situation mais ne s’est pas excusé. Au lieu de cela, elle a expliqué la justification de la composition multiculturelle de ses danseurs. “Hé! Alors ce mec était juste censé être un homme blanc avec un bronzage terrible”, a-t-elle écrit. “Nous avons délibérément essayé de rassembler un groupe multiculturel d’artistes, l’attente n’était pas que tout le monde dans la performance ait besoin d’être latin.”

“Il y a des Blancs, des Afro-Américains, des Latinos, etc. et le but n’était donc pas d’essayer de faire paraître tout le monde latin non plus. Il y a beaucoup de gens dans le spectacle qui ne le sont pas”, a-t-elle poursuivi. “Le but était d’essayer de faire en sorte que chaque personne ressemble à un personnage exagéré des années 80, comme dans la vidéo, y compris un mec blanc avec un terrible bronzage orange en spray.” Cabello a également joint une capture d’écran de la publication Instagram de Pearce, dans laquelle il a qualifié le maquillage de “bronzage en aérosol”.

La réponse de Cabello au contrecoup n’a pas plu à beaucoup. Certains ont également souligné une prétendue publication Instagram Story de Pearce dans laquelle il comparait son look à un emoji à la peau foncée. “Au lieu d’essayer de trouver une excuse pour cet homme, vous devriez au moins vous excuser auprès de la communauté que vous avez offensée. déçu smh”, a écrit une personne. “J’ai juste l’impression que vous ne comprenez pas la gravité de la situation et je vous aime mais je suis très déçu de cette déclaration et de la façon dont vous avez décidé de gérer cela, beaucoup d’entre nous ont l’impression que vous ne vous en souciez pas et je J’aimerais que tu fasses mieux”, a écrit un autre.

Cabello a sorti la vidéo de “Don’t Go Yet” le 22 juillet et elle compte déjà plus de 19,7 millions de vues. Il s’agit du premier single de son premier album depuis la sortie de Romance en 2019. La chanson figurera sur son prochain album, Familia.