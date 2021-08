Camila Cabello répond aux rumeurs de fiançailles de Shawn Mendes

Camila Cabello répond aux rumeurs selon lesquelles rien ne l’empêche de se marier avec Shawn Mendes.

L’actrice de 24 ans de Cendrillon a visité The Tonight Show le jeudi 26 août. Au cours de leur conversation, l’hôte Jimmy Fallon immédiatement interrogé sur les spéculations en ligne que son petit ami de longue date avait proposé après que les fans aient remarqué une bague sur son doigt de fiançailles lors d’une vidéo de danse TikTok qu’elle a publiée plus tôt ce mois-ci.

“Ooh, est-ce une nouvelle ?”, a plaisanté Camila avant de poursuivre immédiatement par “Non, les gars!” Après que Jimmy ait demandé spécifiquement si Shawn, qui est sorti en couple depuis juillet 2019, avait posé la question, la star a poursuivi: “Il ne l’a pas fait, et je ne suis pas fiancé.”

En fin de compte, la décision de Camila de porter une bague à ce doigt spécial était strictement le résultat de son oubli de quelle main est significative.

“Je jure devant Dieu, je ne sais pas de quelle main est la bague de fiançailles, alors parfois j’aimerai bien la mettre sur mon annulaire”, a expliqué l’interprète de “La Havane”. “Je veux dire, j’aimerais en fait que vous m’éclairiez – quelle main est la main de fiançailles? Parce que je ne sais pas. Mes parents sont mariés et ils ont tous les deux perdu leur bague. Littéralement, ma mère ne pouvait pas me dire, non plus. Elle pourrait me sauver de ça, mais elle ne le fait pas parce qu’elle ne le sait pas non plus ! “