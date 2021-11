Camila Cabello révèle la raison de sa rupture avec Shawns Mendes

.

La rupture de Camila Cabello et Shawn Mendes a choqué ses followers, qui ne comprennent toujours pas ce qui a pu se passer entre eux. La chanteuse de 24 ans a récemment expliqué que ses problèmes de santé mentale avaient fini par affecter toute sa vie, y compris ses fréquentations avec la chanteuse canadienne de 23 ans.

Au cours de sa participation au programme Apple Fitness + Time to Walk, l’artiste s’est penchée sur les problèmes mentaux et émotionnels dont elle souffrait du stress de travailler si dur pendant tant d’années sans prendre le temps de se reposer, et de l’immense anxiété qu’elle souffrait de la début de la pandémie de Covid-19 lorsqu’elle a été forcée de s’arrêter et de faire face à ses problèmes internes.

« Avant la pandémie, j’étais épuisé. Il travaillait sans arrêt depuis l’âge de 15 ans, il n’avait pas de temps de repos », a-t-il révélé à propos de ses années en tant que membre du groupe Fifth Harmony. « J’étais à peine à la maison. Je n’avais pas le temps de savoir qui j’étais en dehors de mon travail. Ajoutez à cela des problèmes de santé mentale, de l’anxiété, avec des niveaux de stress toxiques. Je ne me suis même pas effondré, car j’ai continué à travailler », a-t-il déclaré.

« J’étais totalement épuisé à tous points de vue. À ce moment-là, j’avais l’impression de courir un marathon avec une jambe cassée. J’ai continué, mais c’était extrêmement difficile. J’aurais aimé dire « laisse-moi m’arrêter une seconde » et avoir un plâtre pour ma jambe cassée et avoir suivi une thérapie physique. Mais je ne l’ai pas fait », a-t-il déploré.

La chanteuse a révélé qu’elle était au milieu des enregistrements du film Cendrillon, lorsque Covid-19 est apparu et a dû rentrer chez elle. Selon lui, à cette époque, il pleurait au moins une fois par jour. «Je me sentais tellement anxieux et instable, je suis devenu une catastrophe parce que travailler me distrait de mes problèmes internes, mais je ne pouvais plus travailler à cause de la pandémie. Je suis resté avec mon esprit et mon anxiété. Et cela a gêné ma relation », a-t-il confirmé.

L’artiste affirme que je cherche de l’aide et commence à se donner du temps. « J’ai appris beaucoup d’outils. J’ai essayé différentes choses, différentes sortes de thérapies, de méditation, d’exercices, j’ai changé mes habitudes alimentaires et la façon dont je répartis mon temps, en m’assurant d’avoir un équilibre ».

L’étape difficile qu’elle a dû vivre l’a aidée à apprendre à se connaître et à apprécier de nouvelles choses. « J’ai enfin senti depuis l’âge de 15 ans que j’avais le temps de pleurer, d’avoir des émotions négatives sans sentir que je devais les enterrer et arrêter de les ressentir car je devais agir en 15 minutes, pour pouvoir être dans le même lieu depuis plus de deux semaines, car cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas été à la maison depuis si longtemps. Je me suis offert le cadeau de trouver de nouveaux loisirs et d’autres choses qui me réconfortaient », a-t-il conclu.