Camila Cabello révèle pourquoi elle a mis fin à sa relation

Récemment, la célèbre chanteuse Camila Cabello a fait connaître la raison pour laquelle elle a mis fin à ses relation amoureuse avec le chanteur Shawn Mendes, car ce fut sans aucun doute l’une des séparations les plus surprenantes de l’année.

C’est vrai, après deux ans de relation, les célèbres chanteurs ont annoncé la fin de leur cour.

Comme vous vous en souvenez, il y a plusieurs mois, la chanteuse de « La Havane » a publié un diagnostic qui allait sans aucun doute changer complètement sa vie, un trouble obsessionnel-compulsif et des problèmes de stress associés à des charges de travail élevées.

Même si sa santé était sous contrôle, la fermeture pour contingence sanitaire signifiait pour l’ancienne membre de Fifth Harmony le début d’un combat qu’elle n’a pas pu gagner et qui est à l’origine de la séparation de Shawn Mendès.

Cela peut vous intéresser: Les ruptures amoureuses des célébrités en 2021

Elle a révélé qu’avant que le virus ne commence, elle se sentait extrêmement épuisée, ayant travaillé presque sans arrêt depuis l’âge de 15 ans.

C’est pourquoi elle était à peine à la maison et n’a pas eu le temps de découvrir qui elle était en dehors de sa carrière artistique.

En plus de tout ce stress, de ses luttes contre la santé mentale, des niveaux de stress extrêmement toxiques qui ne lui ont même pas permis de s’effondrer après tout le travail qu’elle devait continuer à faire.

Je me sentais très instable pendant la quarantaine. Je m’effondrais en pleurant au moins une fois par jour. Je suis resté seul avec mon anxiété et mon esprit. Cela interférait avec ma relation. »

De plus, elle a ajouté qu’elle était vraiment épuisée à bien des égards et qu’à ce moment-là, elle avait l’impression de courir un marathon avec une jambe cassée.

J’ai essayé de continuer, mais c’était extrêmement difficile », a-t-il déclaré dans une interview pour le journal espagnol « El País ».

De cette façon, Cabello a affirmé qu’en raison de son trouble, il a eu recours à la méditation, à la thérapie et à l’exercice, en plus de son alimentation a changé, cependant, a-t-il reconnu, le processus a été plus compliqué que prévu.

C’est ainsi que pour le moment, la chanteuse a admis, qu’elle a juste besoin de temps pour elle-même et de guérir.

Nous avons décidé de mettre un terme à notre relation amoureuse, mais l’amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais », indique le message signé par les deux.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le 17 novembre, Camila Cabello et Shawn Mendes ont annoncé la fin de leur relation amoureuse de deux ans.

À travers leurs histoires Instagram, les deux personnages ont détaillé que cette étape était fermée, mais, ont-ils assuré, ils continueront d’être amis.