Camila Cabello révèle qu’elle s’est “évanouie” à la première de Cendrillon

Camila Cabello a connu un évanouissement lors de la première de Cendrillon de cette semaine.

Alors que la chanteuse “Don’t Go Yet” était tout sourire sur le tapis rouge lors de la célébration du 30 août, elle s’est brièvement “évanouie” avant de monter sur scène au Greek Theatre de Los Angeles. “Je suis désolé, je viens de m’évanouir, mais je suis de retour!” Cabello, 24 ans, a déclaré au public alors qu’elle rejoignait les co-stars Billy Porter, Idina menzel et plus sur scène. “Je viens littéralement de m’évanouir, et maintenant je suis de retour et je suis prêt à lire mes notes.”

Bien que Cabello n’ait donné aucun détail supplémentaire sur l’incident d’évanouissement, E! News a contacté son représentant pour commenter.

Malgré la brève frayeur, Cabello a prononcé son discours et a remercié la foule d’être venue à la première. “Tout ce que je peux dire, c’est que ce fut une expérience tellement incroyable”, a-t-elle déclaré au public. “Je croyais tellement en ce film, que tout ce que je voulais, c’était l’apprécier et pas le foutre en l’air. Et je suis heureux de ne pas l’avoir foutu en l’air. Et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont cru en assez pour m’en donner l’opportunité.”