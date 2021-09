Camila Cabello s’est évanouie à la première de Cendrillon

Pour l’occasion, l’interprète de “La Havane” portait une robe signée par Oscar de la Renta Il comportait un licou nude avec des applications de cristal et une jupe asymétrique noire ondulée, courte à l’avant et longue à l’arrière.

Au cas où la robe seule n’était pas assez audacieuse, Camila a changé le timbre le plus emblématique de Cendrillon : ses pantoufles en cristal pour des bottes à plateforme noires extra-longues. Elle a accessoirisé son look avec des boucles d’oreilles et des bagues en argent brillant.

Quant à son look beauté, elle portait ses cheveux rassemblés et polis en queue de cheval et les parait en portant ses cheveux de bébé en mèches avec des vagues sur son front. Elle a utilisé des yeux de chat noirs et des ombres et des lèvres nude.