Camila Cabello s’est évanouie à la première de Cendrillon. La chanteuse “Don’t Go Yet” était tout sourire sur le tapis rouge lors de la première de son dernier film le 30 août, mais a révélé qu’elle s’était brièvement évanouie avant de monter sur scène au Greek Theatre de Los Angeles.

« Désolé, je viens de m’évanouir, mais je suis de retour ! Camila, 24 ans, a déclaré au public, alors qu’elle rejoignait ses co-stars Billy Porter, Idina Menzel, entre autres, sur scène. “Je viens littéralement de m’évanouir, et maintenant je suis de retour et prêt à lire mes notes.”

Alors que Cabello n’a pas partagé plus de détails sur sa brève panne, E! News a contacté son représentant pour plus d’informations et rien. Eh bien, vous pouvez imaginer les tabloïds faire la fête avec ça et les rumeurs qu’ils vont publier… elle est enceinte ! MDR!

Malgré ce petit incident, Camila a remercié le public d’être allé à la première.

« Tout ce que je dis, c’est que ce fut une expérience incroyable. Je croyais vraiment en ce film, que tout ce que je voulais c’était l’apprécier et ne pas le gâcher. Et je suis content de ne pas l’avoir endommagé. Et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont suffisamment cru en moi pour me donner cette opportunité. »

Cendrillon avec Camila Cabello en avant-première le 3 septembre sur Amazon Prime Video. Ainsi, Camila Cabello s’est évanouie à la première de Cendrillon. Beaucoup de nerfs ? Coup de publicité? Grossesse ? MDR! Camila était habillée en Oscar de La Renta, Billy Porter à Benchellal.

