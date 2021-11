Camila Cabello s’habille en catrina avec Shawn Mendes

Camila Cabello fête le 2 novembre avec un beau costume | Instagram

Le célèbre chanteur Shawn Mendes Il a vécu avec sa petite amie Camila Cabello une expérience authentique du Jour des Morts lors de leur séjour au Mexique, où ils ont vécu des jours extrêmement mémorables qu’ils ont tant appréciés.

La vérité est que Shawn Mendes et Camila Cabello sont l’un des couples préférés du show business et leurs followers sont de plus en plus fascinés par eux.

De plus, quelque chose qui a toujours donné de la tendresse est la façon dont ils s’habillent pour se compléter et en fait, ce fut le cas au Met Gala où ils combinent tous les deux leur tenue pour aller avec une version de Sonny et Cher.

Et maintenant, ils l’ont encore fait, mais ils ont combiné leurs costumes en l’honneur du Jour des Morts, une célébration qui a lieu ce 2 novembre à Mexique.

Tout semble indiquer que le chanteur de Stitches semble être arrivé au domicile de la famille de Camila Cabello, pour adopter toutes les traditions liées à ces festivités.

En effet, le chanteur est au Mexique depuis quelques jours, et a également été capturé à Oaxaca avec la famille Cabello.

Le chanteur a partagé via son compte Instagram officiel quelques photographies de la tradition mexicaine, du papel picado pour les autels, à la caractérisation, puisque nous l’avons vu habillé en mariachi catrín, tandis que Camila avait une caractérisation dans le style Frida Kahlo.

Joyeux jour de la mort », a écrit Shawn dans le post.

Comme prévu, les commentaires des admirateurs des deux chanteurs n’ont pas attendu, puisque tous deux sont même apparus dansant le sirop de Guadalajara.

Sans aucun doute, la communauté latino et mexicaine a commencé à commenter de bons messages après avoir partagé les festivités du jour des morts.

De plus, ce samedi, la chanteuse a partagé sur son compte Instagram une partie de son expérience au Mexique, qui a servi à célébrer l’anniversaire de son père, Alejandro Cabello, qui était la principale raison pour laquelle ils ont fait ce voyage.

C’est ainsi que Camila et sa famille ont profité de la proximité du Jour des Morts au Mexique et se sont promenés dans différentes zones touristiques d’Oaxaca, un état qui surprend généralement par ses paysages, sa gastronomie et la beauté de son architecture.

Une semaine dans mon beau Mexique pour fêter l’anniversaire de mon père. Oaxaca, je suis tombée amoureuse de toi », a écrit Camila dans son premier post.