Camila Cabello Sparks, répond aux rumeurs de fiançailles de Shawn Mendes

Camila Cabello et Shawn Mendes font-ils passer leur relation au niveau supérieur ? La chanteuse de “La Havane” a déclenché des rumeurs de relation avec son petit ami de deux ans après avoir arboré une bague massive à l’annulaire gauche dans plusieurs TikToks, s’ouvrant sur ce qui se passait vraiment avec Jimmy Fallon lors du Tonight Show de jeudi.

Avec des fans partout en spirale après avoir vu le grand cierge magique sur TikTok de Cabello, Fallon est allé droit au but dans l’émission de jeudi, lui demandant d’emblée: “Est-ce que Shawn Mendes vous a demandé de l’épouser?” Cabello a répondu: “Il ne l’a pas fait. Et je ne suis pas fiancé.” La star de Cendrillon a ajouté qu’elle ne savait pas de quelle main une bague de fiançailles se porte traditionnellement, en demandant à Fallon : “J’aimerais vraiment que vous m’éclairiez. Quelle était la main de fiançailles ? Parce que je ne sais pas.”

@camilacabello je te montre juste ma routine d’entraînement quotidienne Ne pars pas encore – Camila Cabello

Fallon a trébuché dans sa propre réponse: “C’est la gauche, non? Ouais, je pense que c’est la gauche”, a-t-il dit, incertain. Le chanteur s’est exclamé : “Vous ne savez même pas ! Est-ce que c’est de notoriété publique ? Vous n’avez pas l’air sûr de ça.” Fallon a ensuite fait référence à l’accident de 2015 dans lequel il « a presque déchiré [his] doigt” avec son alliance, en plaisantant, “Alors j’ai juste un tatouage dans le bas du dos… ça dit “Taken”. ” auquel Fallon a répondu : ” Nous avons le même tatouage ! ” Cabello, jouant le jeu, a poursuivi : ” En fait, il est écrit ” Señor ” et il en a un dans le bas du dos qui dit ” Señorita ” “.

Mendes et Cabello ont célébré leur deuxième anniversaire en juillet et en décembre 2020, le chanteur de “Stitches” a déclaré que lui et sa petite amie avaient “absolument” parlé de se fiancer. “Je pense que pour moi, ça a toujours été si je ne suis pas disposé à parler de ce genre de choses, alors je vérifie un peu, et je ne sais pas, je pense vraiment quand vous savez, vous savez”, a-t-il déclaré à propos de Cabello. “Elle est l’une de mes meilleures amies depuis que j’ai, genre, 15 ans.” Cela étant dit, Mendes a noté qu’ils “ne veulent pas tous les deux sauter, comme, incroyablement vite”, bien qu’ils aient tous les deux l’impression d’avoir trouvé leur “personne”.