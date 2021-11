Camila Cabello transforme radicalement son look à la suite de la rupture de Shawn Mendes

Le dicton selon lequel lorsqu’une fille traverse une rupture brutale, elle change de cheveux peut être vrai dans le cas de la chanteuse Camila Cabello. L’ancienne membre de Fifth Harmony et son ex Shawn Mendes ont récemment annoncé leur séparation après deux ans ensemble. Maintenant, Cabello lance un nouveau look dramatique. La chanteuse de « La Havane » a partagé son nouveau look sur Instagram. « Je nettoie bien », a-t-elle légendé une photo de ses cheveux teints en vert et coupés courts, avec une robe verte qui l’accompagne.

La rupture entre les anciens tourtereaux semblait être réciproque au début. Mais E! News a appris d’une source proche de la situation que Mendes est celui qui a initié la scission, aurait pris Cabello au dépourvu.

« Il a initié la conversation », a affirmé la source. Cabello serait « très bouleversée par la séparation », mais dit qu’elle « a convenu » que c’était la meilleure décision. « C’était vraiment dur pendant quelques jours mais elle a passé beaucoup de temps avec des amis et s’est occupée », ajoute la source. « Elle a un énorme système de soutien et se sent renouvelée maintenant. »

Bien qu’ils ne soient plus ensemble, la source affirme que les deux sont « toujours en communication et veulent être amis », notant que ce « n’était pas du tout une mauvaise rupture ». On dit que Mendes et Cabello se sont séparés et ont atteint un carrefour. « La relation devenait obsolète et complaisante et ils ont décidé qu’ils feraient mieux d’être amis », ajoutent-ils.

Quelques semaines seulement avant l’annonce de la rupture, les deux hommes ont passé Halloween ensemble dans des costumes assortis. Leur histoire d’amour de deux ans a été criblée de PDA. Cabello a déclaré qu’elle et Mendes s’étaient mutuellement utiles pour gérer leur santé mentale personnelle tout au long de leur relation. « Nous avons appris à être honnêtes les uns envers les autres lorsqu’il est temps de parler à un thérapeute », a-t-elle déclaré, ajoutant « Je vais me défouler ou fulminer à propos de quelque chose, et il dira: » Avez-vous parlé à X à propos de ça?’ Et je serai comme, ‘Non. Je dois faire une session.’ Et il me fera la même chose. »