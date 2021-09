Camila Cabello vole la nuit au Latin Billboard 2021

in

Sans aucun doute le chanteur Camila Cabello est devenue une forte représentante de la musique latine, ce soir elle a eu l’occasion d’ouvrir le Panneaux d’affichage latin 2021, devenant la célébrité la plus acclamée, il a définitivement volé la nuit.

Ce 23 septembre a lieu la cérémonie de remise des prix du meilleur de la musique latine, avec plusieurs artistes nominés et invités spéciaux.Cet événement est l’un des plus attendus de la musique en Amérique latine.

A cette occasion l’un des artistes qui a ouvert la cérémonie était CAmila Cabello avec sa chanson “Ne pars pas encore“, il y a un mois il lançait la vidéo officielle sur sa chaîne YouTube, tout de suite on partage une partie de sa présentation, elle était accompagnée d’un orchestre composé de femmes !

Ses fans et plusieurs internautes ont affirmé qu’il s’agissait de l’une des meilleures présentations de la soirée puisque le single qu’il a interprété a ouvert la soirée en fanfare, une musique de danse rythmée et tout ce que représente la musique latine était imprégné de sa chanson.

Sur le tapis rouge, elle a utilisé une robe courte frappante avec des volants rouges et une large ceinture, le design était une manche unique, qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel il y a 47 minutes.

Il y avait trois photos qu’il a partagées et qui ont immédiatement commencé à recevoir une réponse de ses plus de 56,9 millions de followers.

Crier la maison et la vie”, a-t-il commenté.

À la fin de sa présentation, il a commenté quelques mots qui ont sûrement fait plus d’une boule dans la gorge, car il soutenait son peuple cubain.

Il a mentionné que sa chanson ou peut-être plutôt sa présentation était dédiée à l’île de Cuba, qui ne passe plus sous silence les injustices, déclarant que Cuba demandait la liberté, ce message a sûrement touché plus d’un et les a fait réfléchir.

Camila est devenue une icône de la musique latine, pop, romantique et un modèle, beaucoup de ses fans l’adorent et la considèrent comme un exemple à suivre, cela l’encourage à continuer à être une bonne personne et à s’efforcer d’être meilleure, mots qu’il a partagés dans un entretien.

Quelque chose qui a caractérisé la petite amie actuelle du chanteur canadien Shawn Mendes, est sa belle et puissante voix en plus de sa belle personnalité et de son charisme.

Comme il y a eu peu d’artistes qui ont osé donner leur avis dans un si grand événement, sans aucun doute l’interprète de “La Havane” a dû avoir beaucoup de courage pour le faire et se sentir le plus fier, ce avec quoi les personnes présentes étaient d’accord.