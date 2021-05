Camila Giorgi parvient à se qualifier pour la 30e finale aux dépens de Petra Martic

31/05/2021 à 22h45 CEST

Camila Giorgi, Italien, numéro 80 de la WTA, a remporté la soixante-quatrième finale de Roland-Garros en deux heures et vingt et un 6-2, 6 (5) -7 (7) et 6-4 à Petra martique, joueuse de tennis croate, numéro 23 de la WTA et tête de série numéro 22. Après ce résultat, le vainqueur se retrouvera en 30e de finale de Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que la joueuse italienne a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a eu une efficacité de 63% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 61% des points de service. Quant à la joueuse de tennis croate, elle a réussi à briser le service de sa rivale 3 fois, a atteint une efficacité de 65%, commis 4 doubles fautes et remporté 57% de ses points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre la trente-deuxième finale de la compétition, qui aura lieu mercredi prochain à partir de 11h00, heure espagnole, qui se terminera par la confrontation entre le joueur de tennis italien et russe. Varvara Gracheva, numéro 88.

Le tournoi se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs apparaissent. La phase finale est composée d'un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et ceux qui sont invités.