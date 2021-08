Camila Kendra / Lewis Hamilton Rumeurs de rencontres expliquées

Tyler Cameron et Camila Kendra ont récemment rompu, et les fans sont maintenant convaincus qu’elle sort avec le pilote de course Lewis Hamilton. Pourquoi demandes-tu? Fondamentalement, elle a posté une photo d’elle-même expirée sur Insta que les fans de détectives ont compris qu’elle avait probablement été prise au domicile de Lewis. Et sur une autre photo, elle portait une chemise que Lewis avait déjà vu porter. Mais le représentant de Camila met fin aux rumeurs de rencontres, affirmant qu’elles sont “100%” fausses.

“Camila et Lewis ne sortent absolument pas ensemble. Ce ne sont que des amis et rien de plus », a déclaré son représentant à Us Weekly.

Pendant ce temps, une source a également parlé au point de vente en disant que les photos de Camila avaient en fait été reprises alors qu’elle sortait encore avec Tyler Cameron – et que la chemise était la sienne, pas celle de Lewis. En plus de cela, apparemment, ils rendaient visite à Lewis ensemble. “Elle ne restait pas seule avec Lewis chez lui”, a déclaré la source. “Il n’y a aucun intérêt pour Lewis de Camila.”

Une source avait précédemment parlé à Us Weekly de la séparation de Camila et Tyler, affirmant que «Camila a rompu la relation. Il était temps pour elle de se recentrer sur sa propre carrière très lucrative, ” tandis qu’une autre ajoutait ” Les choses allaient bien jusqu’à ce qu’elles ne le soient pas. Les amis ont été surpris que les choses se terminent si rapidement. “

Quelques semaines seulement avant la rupture, Tyler ne pouvait s’empêcher de parler de Camila sur Watch What Happens Live, disant qu’ils étaient “très amoureux” et parlant de la première fois qu’ils avaient échangé des mots en L. “Elle a dit:” Je t’aime “, puis je suis venu plus tard”, a déclaré Tyler à Andy Cohen. “C’était à un moment d’amour pur, comme, ça vient de sortir. Tu sais ce que je veux dire? Ce n’était pas comme je m’y attendais, mais c’était magnifique.”

