Juliet et Amanda se penchent sur les spéculations selon lesquelles le mannequin Camila Kendra serait avec le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton dans le Colorado (1h30) avant de discuter des photos récemment publiées d’Elizabeth Debicki et de Dominic West en tant que princesse Diana et Prince Charles dans la prochaine saison de The Crown ( 30:02). Plus tard, ils jouent à Que feriez-vous avec un budget immobilier de 80 millions de dollars, dans lequel ils partagent ce qu’ils feraient et achèteraient s’ils avaient le budget de J.Lo (36:48).

Hôtes : Juliet Litman et Amanda Dobbins

Productrice associée : Erika Cervantes

