Camila Mendes et Charles Melton de Riverdale profitent d’un rendez-vous galant

Alors qu’ils ont repris là où ils s’étaient arrêtés, la source a noté qu’ils ne se précipitaient pas dans quelque chose de sérieux.

“Ils se soucient beaucoup l’un de l’autre et ont un lien de filiation ensemble pendant tant d’heures chaque jour”, a expliqué l’initié. “Ça se passe bien et ils ne mettent pas trop de stress sur la relation.”

Cami et Charles ont d’abord envoyé les fans dans une frénésie lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2018. Cependant, ils ont décidé de faire une pause l’année suivante. À l’époque, une source avait dit à E! News : “Leur relation a dégénéré très rapidement et ils prennent maintenant le temps de se concentrer sur leur travail et sur eux-mêmes.”

L’actrice de Palm Springs était auparavant dans une relation d’un an avec Grayson Vaughan, mais ils se sont séparés en février.

Maintenant, Cami et Charles se sont reconnectés, et si leur dernière sortie est une indication, il est clair que leur chimie est toujours hors normes.