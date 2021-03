Camila Mendes se serait séparée de Grayson Vaughan ⋆ .

Instagram

L’actrice de « Riverdale » serait redevenue célibataire alors que la beauté brune a déclenché des rumeurs de rupture avec son petit ami photographe après une année de rencontres.

Camila Mendes et Grayson Vaughan se seraient séparés.

Le « Riverdale”L’actrice et son petit ami photographe ont appelé le temps sur leur relation après environ un an de rencontres, mais les initiés insistent sur le fait qu’ils resteront amis.

Une source a dit à E! News: «Il n’y a pas eu de drame du tout, et ils sont toujours amis. Leur relation vient de suivre son cours.

Le couple se serait séparé il y a environ un mois et Camila a supprimé toutes les photos de son ex de son flux Instagram et a cessé de le suivre. Cependant, Grayson suit toujours l’actrice de 26 ans sur la plate-forme de médias sociaux.

La relation de Camila et Grayson se serait effondrée en raison de la distance.

Camila est revenue au Canada en septembre 2020 pour reprendre le tournage de son rôle de Veronica Lodge dans «Riverdale».

La source a expliqué: «Camila a tourné au Canada et les voyages ont été interdits, de sorte que la pandémie n’a pas permis de se voir facilement.»

Camila est sortie avec sa co-star Charles Melton, qui joue Reggie Mantle. Ils ont commencé à sortir ensemble en août 2018 et se sont séparés en 2019.

Une source a déclaré à l’époque: «Cami et Charles sont séparés depuis quelques mois maintenant. Ils font une pause dans leur relation. Leur relation s’est intensifiée très rapidement et ils prennent maintenant le temps de se concentrer sur leur travail et sur eux-mêmes.

Elle a dit une fois qu’elle n’aimait pas vraiment sortir avec d’autres acteurs. «C’est difficile quand c’est ton monde. Vous ne rencontrez des gens que par le travail et cela peut être très difficile, car vous ne rencontrez pas nécessairement des personnes qui vous ressemblent. Ce ne sont que des gens avec qui vous êtes parce que vous travaillez sur le même projet. J’ai appris à ne pas faire ça. Dieu merci, rien de mal n’est jamais arrivé de ces expériences », a-t-elle déclaré en 2018.

Plus tard, elle a ajouté: «Je me rends compte que je ne pense pas que j’aime les acteurs. Les acteurs sont vraiment compliqués émotionnellement. On pourrait penser qu’ils seraient plus en phase avec leurs émotions, mais parfois ils ne le sont tout simplement pas. J’ai vraiment besoin de sortir de cette industrie avec quelqu’un qui se trouve dans un environnement stable.

