Camila Sodi parle pour la première fois de son divorce d’avec Diego Luna

«Je pleurais, une scène super salaud, nous étions en train (de divorce) et je n’oublierai jamais: ‘Désolé de vous interrompre mais vous pouvez me donner un autographe’, je ne pouvais pas, je me suis retourné pour le voir pleurer comme déséquilibré et dit «vous avez osé». Je ne pouvais pas croire la situation, je suis resté coincé, ça valait le coup », a-t-il déclaré.

En 2012, ils ont été vus lors de certains événements publics. (.)

Camila a également révélé comment elle a vécu la période qui a suivi sa séparation, car après s’être concentrée sur sa famille, elle a dû reprendre sa carrière, ce qui n’a pas été facile. «J’ai divorcé et c’était: ‘Non, je n’ai pas d’argent, qu’est-ce que je fais?’ J’ai quitté ma carrière pendant six ans, je n’ai pas du tout travaillé, six ans. Je me suis consacré à être mère et c’était le meilleur de l’univers et c’était une décision merveilleuse, et personne ne va me rendre les six premières années de mes enfants, alors j’ai expressément décidé de me consacrer à eux, ” elle a dit.

De plus, il a reconnu avoir traversé des périodes d’angoisse lorsqu’il s’est rendu compte de la situation qu’il traversait. «J’ai divorcé, je suis retourné au Mexique et je ne connaissais plus personne, toute l’industrie avait changé. J’étais un peu comme ça dans une étrange limbe, ça me donnait une angoisse absolue et totale, ce n’était pas un truc de carrière, c’était un truc d’argent que ‘j’ai deux enfants’ je pense que j’avais 100 $ à la banque », il avoué.

Bien qu’ils ne soient plus en couple, Camila Sodi et Diego Luna ont deux enfants en commun, Fiona et Jerónimo. (Todd Williamson / .)