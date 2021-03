Camilla a attendu qu’Harry et William grandissent avant le mariage – «Belle-mère sensible» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cornouailles se sont mariés le 9 avril 2005 lors d’une cérémonie civile au Windsor Guildhall. Penny Junor, experte royale, a écrit dans son livre « The Firm » – publié la même année – que le duc et la duchesse de Cornouailles attendaient que Harry et William soient sortis de la maison jusqu’à ce qu’ils se marient.