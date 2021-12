Camilla a livré une explosion de Noël grossière: « Jure à six heures du matin » | Royale | Des nouvelles

Camilla Parker Bowles sur « résister » en serrant ses petits-enfants dans ses bras

Hier, le prince Charles et Camilla ont partagé un message poignant sur leur Instagram rappelant aux gens de vérifier leurs « amis et parents plus âgés » pendant la période de Noël. Le couple, qui a partagé le rappel via le compte Instagram de Clarence House, a déclaré: « Ce Noël, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles vous encouragent à vous souvenir de vos amis et parents plus âgés pendant la saison des fêtes. « Saviez-vous que près de 1,5 million de personnes âgées se sentent plus seules à Noël qu’à tout autre moment de l’année ? »

Le prince de Galles parraine Age UK, une organisation caritative qui soutient les personnes âgées dans tout le Royaume-Uni, tandis que Camilla parraine The Silver Line, qui fournit une assistance téléphonique 24h/24 aux personnes âgées.

Comme le veut la tradition de la famille royale, le couple devrait célébrer Noël avec la reine à Sandringham cette année, aux côtés d’autres membres de la famille royale.

Cependant, le fils de la duchesse de Cornouailles, Tom, s’est rappelé une fois de manière sensationnelle que sa mère avait juré le matin de Noël en mettant la dinde dans le four.

C’était, bien sûr, avant le mariage de Camilla en 2005 avec l’héritier présomptif.

S’adressant au magazine Town and Country en 2019, Tom a déclaré que sa mère et sa tante avaient l’habitude de « jurer à 6 heures du matin ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il mangerait de la dinde à Noël, alors qu’il était enfant, le fils de la duchesse a répondu : «[I remember] ma mère et ma tante se réveillent et lancent une dinde dans un aga, qui est une sorte de cuisine anglaise toujours active que vous avez dans le pays.

« Ils en ont toujours fait toute une histoire, suant et poussant et jurant à six heures du matin. »

Tom, qui travaille comme écrivain culinaire, a ajouté : « Mais personnellement, je préfère le bœuf, et je me sens un peu coupable avec mes enfants de n’avoir jamais mangé de dinde à Noël.

« Je pensais les priver un peu de quelque chose de très traditionnel.

« Mais oui, la plupart des gens mangent de la dinde et il y a de très bonnes dindes, mais donnez-moi du bœuf n’importe quel jour. »

Il est peu probable que Camilla soit la personne qui prépare la dinde depuis qu’elle s’est mariée au cabinet il y a dix ans.

Le jour de Noël, la duchesse de Cornouailles aurait participé aux célébrations de la famille royale à Sandringham, avant de se rendre à Londres pour voir ses enfants.

En 2019, la commentatrice royale Angela Mollard a décrit le Noël frénétique de Camilla sur le podcast «Royals» de Zoe Burrell.

Elle a dit : « C’est intéressant, n’est-ce pas ? C’est comme tant de gens à la maison. Des gens normaux vaquant à leurs occupations.

«Ils ont une situation où ils peuvent être issus d’une famille recomposée ou peuvent être divorcés et ils ont une autre famille.

« Elle est la deuxième épouse de Charles, alors ce qu’elle fait cette année, c’est qu’elle va à l’église.

« Elle n’était pas là l’année dernière parce qu’elle avait un très gros rhume.

« Cette année, elle va à l’église, puis elle déjeunera, puis après le discours de la reine, qui je pense est vers 15 heures, elle se rendra à Londres.

« Nous le savons parce que son fils, Tom Parker Bowles, qui est chef et écrit des livres de cuisine, a parlé du fait qu’ils viendront à Londres.

« Et puis elle passera la soirée avec son fils, sa fille et ses petits-enfants. »

Camilla a cinq petits-enfants Les enfants de Tom, Lola et Freddy, et sa fille, les enfants de Laura Parker Bowles, Eliza, Gus et Louis.

Cette année, la famille royale devrait toujours passer Noël et Sandringham malgré une augmentation massive des cas de coronavirus à travers le Royaume-Uni.

La propagation de la variante omicron a même conduit la reine à annuler un déjeuner traditionnel avant Noël avec des membres de sa famille élargie.