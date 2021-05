Camilla a publié une réaction de « marque déposée » à l’interview de Diana avec Panorama malgré les abus ignobles | Royal | Nouvelles

La BBC a récemment présenté ses excuses pour la façon dont M. Bashir a obtenu son entretien avec la princesse de Galles il y a plus de 20 ans. L’enquête de Lord Dyson a révélé qu’il avait été « trompeur » et avait utilisé de faux documents pour persuader Charles Spencer de présenter le journaliste à sa sœur. Le prince William a prononcé un discours émouvant dans lequel il a déclaré que la BBC avait laissé tomber sa mère dans la mesure où leur “lamentable incompétence” avait permis à cette tromperie d’alimenter sa paranoïa.

Le prince Harry a également fustigé, affirmant: «L’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie.»

M. Bashir s’est excusé pour ses actions, mais maintient toujours que cela n’a pas nui à Diana ni affecté sa décision de lui accorder l’interview.

Une autre victime de la tristement célèbre interview était Camilla Parker Bowles.

L’actuelle duchesse de Cornouailles est sortie avec le prince Charles dans les années 70, mais les deux ont ensuite épousé d’autres personnes – l’héritier du trône épousant Diana et Camilla épousant Andrew Parker Bowles.

En 1994, Charles a admis qu’il avait une liaison extraconjugale avec Camilla depuis 1986.

Diana, en conversation avec M. Bashir en 1995, a ensuite frotté la plaie en disant: “Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu surpeuplé.”

Le royal a poursuivi en disant que la connaissance de leur romance avait un “effet assez dévastateur” et exacerbé son trouble de l’alimentation.

Camilla, qui n’a jamais parlé publiquement de l’affaire, a été largement calomniée après ces étonnantes révélations.

Pourtant, elle a adopté une approche stoïque envers l’attitude largement hostile du public.

Mme Braid a expliqué: “Avec si peu de la bouche du cheval, la question de savoir si elle pleure ce week-end – une femme d’âge moyen solitaire et échouée qui a renoncé au mariage et à la position sociale pour l’amour – est en grande partie de la spéculation.”

Nigel Evans, alors rédacteur en chef du magazine Majesty, a également déclaré à The Independent que l’attitude de Camilla pourrait sauver la monarchie.

Camilla a ensuite transformé son image publique par l’intermédiaire des conseillers du prince Charles.

Elle a fait sa première apparition publique en tant que partenaire de Charles en 1999 en quittant le Ritz à Londres.

Elle a épousé le prince de Galles en 2005, mais a pris soin de prendre le titre de duchesse de Cornouailles par respect pour Diana.

Compte tenu des conclusions de Lord Dyson, les patrons de la BBC se préparent maintenant à des réactions négatives suite à la réembauche de M. Bashir en 2016.

Lorsqu’il a été nommé correspondant aux affaires religieuses en 2016, le chef de la collecte d’informations de la société, Jonathan Munro, a déclaré qu’il était attiré par les « expériences du journaliste en journalisme entreprenant » et le respect au sein de l’industrie.

