Camilla attire l’attention de Meghan et Harry avec une sortie poignante du souvenir | Royale | Nouvelles

Camilla s’est rendue jeudi à l’abbaye de Westminster pour des fiançailles poignantes marquant le jour de l’armistice. La duchesse de Cornouailles portait un manteau vert avec une broche de coquelicot rouge et un grand insigne de fusiliers, honorant son rôle de colonel en chef du régiment de fusiliers.

Sur le terrain de l’abbaye au centre de Londres, la future reine consort a écouté le doyen de Westminster offrir des prières aux morts.

Elle a ensuite posé une croix en bois du Souvenir portant un coquelicot rouge, avant de reculer et de rendre un hommage silencieux aux morts en inclinant la tête.

Camilla a ensuite rejoint le reste du pays dans un silence national de deux minutes.

La duchesse de Cornouailles a assisté à la 93e année du Champ du Souvenir en tant que patronne de la Poppy Factory, qui fabrique 120 000 couronnes royales et régimentaires par an.

C’est la deuxième année consécutive que Camilla s’acquitte de ce devoir sacré, qui non seulement marque le jour de l’Armistice, mais déclenche également les commémorations royales et les hommages pour ceux qui sont morts au combat.

Le devoir de poser la croix au Champ du Souvenir a souvent été accompli dans le passé par feu le prince Philip et le prince Harry.

En 2019, le duc était accompagné de son épouse Meghan, et ils se sont tous deux couchés et ont parlé à des vétérans lors de l’engagement poignant.

Ils devaient être rejoints par Camilla, mais la duchesse a dû se retirer de l’événement en raison d’une infection pulmonaire.

Le Champ du Souvenir sera accessible au public à partir d’aujourd’hui jusqu’au 21 novembre.

Il a été créé en 1928, une décennie après la fin du premier conflit mondial, pour honorer les soldats qui avaient perdu la vie.

L’apparition publique de Camilla ramènera les projecteurs sur la famille royale au Royaume-Uni après que Meghan et Harry aient assisté au gala Salute to Freedom à New York mercredi soir.

A NE PAS MANQUER

Dans la Grosse Pomme, Meghan a ébloui dans une robe rouge Carolina Herrera avec des talons de marche de Giuseppe Zanotti.

Le prince Harry a enfilé ses quatre médailles sur sa poitrine à côté d’un coquelicot rouge.

Il portait également au cou la croix de chevalier commandeur de l’ordre royal de Victoria.

Le duc était l’un des invités d’honneur de l’événement, alors qu’il remettait les premiers Valor Awards à cinq récipiendaires.

Lors de l’événement, il a prononcé un discours axé sur l’importance d’embrasser les anciens combattants dans une communauté après leur retour du service actif, la force démontrée par ceux qui ont subi des blessures pendant leur service et les initiatives qu’il a promues pour soutenir les militaires.

Rappelant son service en Afghanistan, Harry a déclaré : « J’ai servi 10 ans dans l’armée, dont deux périodes de service en Afghanistan – une en tant que FAC au sol et dans la poussière avec certains d’entre vous, une autre en tant que pilote d’hélicoptère Apache dans le l’air vous soutient et vous parle.

« Rien n’était plus précieux que le temps que j’ai pu passer avec mes soldats dans un égratignure d’obus, à manger un MRE à l’arrière d’un char (merci pour les échanges) à effectuer une mission au-dessus de ma tête sachant que ceux ci-dessous étaient plus en sécurité, ou se faisant rire les uns les autres quand c’était le plus nécessaire.

« Mon expérience dans l’armée a fait de moi ce que je suis aujourd’hui, et je serai toujours reconnaissant envers les personnes avec qui j’ai pu servir, où que nous soyons dans le monde.

« Mais à la guerre, vous voyez et expérimentez aussi des choses que vous espérez que personne d’autre n’aura à faire.

« Celles-ci restent avec nous, parfois comme un diaporama d’images. »