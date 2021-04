Camilla devient dégoûtée dans une vidéo maladroite «mélanger les vaccins» alors qu’elle surmonte la phobie des aiguilles | Royal | Nouvelles

Camilla, la duchesse de Cornouailles, a visité le centre de vaccination de Tottenham pour rencontrer le personnel et aider à préparer des doses pour les visiteurs. On a entendu Camilla s’exclamer qu’elle ne pouvait pas croire qu’une petite bouteille fournissait six doses et on a dit qu’une seule bouteille sur 50000 avait déjà été déposée au centre. Mais la royale a été vue légèrement en détresse lorsque des membres du personnel ont apporté des injections, car elle avait précédemment révélé qu’elle avait peur des aiguilles – mais a reçu le vaccin AstraZeneca.

Le Dr Russell Hearn, qui dirige l’équipe du centre, a invité Camilla à participer à la préparation de vaccins qui seraient utilisés sur les visiteurs.

Mais une vidéo filmée au centre a montré à Camilla prendre du recul lorsqu’une injection a été lancée avec le Dr Hearn entendu en arrière-plan en disant: « Ne vous inquiétez pas, il n’ira nulle part près de vous. »

Le royal a reçu une bouteille contenant le vaccin et la solution saline et on lui a dit de la secouer plusieurs fois.

Le Dr Hearn a déclaré à Camilla que le centre du nord de Londres s’attendait à administrer sa 50 000e injection cette semaine.

Le maire de Haringey, Adam Jogee, a invité Camilla à visiter le centre alors qu’il exhortait davantage de personnes à se présenter pour leur vaccin.

Il lui a dit: «C’était incroyable de voir le travail acharné, la ténacité, les larmes, la sueur qui entrent pour faire vacciner tout le monde.

«C’est un réel plaisir que vous soyez ici pour en savoir plus sur la façon dont nous assurons la sécurité de nos employés.»

Camilla a également visité la mosquée Wightman Road dans le nord de Londres pour voir comment la communauté aidait les autres pendant la pandémie.

La duchesse de Cornouailles a révélé que malgré sa peur des aiguilles, elle était toujours allée recevoir son vaccin AstraZeneca à la mi-mars.

Elle a dit aux volontaires d’un autre centre qu’elle « fermait les yeux » et qu’elle « déteste les injections ».

Son mari, le prince Charles, a également été vu dans une clinique de vaccination peu après l’entretien du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey.

Cependant, la duchesse n’a pas été interrogée sur ses réflexions sur l’interview, contrairement au prince Charles qui a été rapidement évincé lorsqu’un journaliste lui a posé la question.