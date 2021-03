Camilla dit aux fans une chose qu’elle «aime» faire avec ses petits-enfants dans un message sincère | Royal | Nouvelles

La duchesse de 73 ans peut se vanter de cinq à elle, ainsi que quatre de son mariage avec le prince Charles. Elle accueillera bientôt un autre enfant dans la famille – lorsque Meghan donnera naissance à sa fille plus tard cette année. La duchesse de Cornouailles a partagé avec les fans royaux sur les réseaux sociaux l’activité qu’elle aime le plus faire avec ses petits-enfants.

Dans un post sur sa page Instagram de salle de lecture, Camilla a déclaré qu’elle adorait leur lire.

La duchesse a écrit: «J’ai lu à mes enfants et maintenant je lis à mes petits-enfants.

«J’adore ça. Je leur ai lu quand ils étaient absolument minuscules.

« Et ils sont de plus en plus âgés et plus âgés, et maintenant ils me lisent! »

Camilla a lancé la « salle de lecture » en décembre, après avoir reçu des commentaires positifs sur ses recommandations de livres, qu’elle avait faites pour aider le public à passer le verrouillage.

La duchesse est également un mécène de l’association caritative Beanstalk, qui favorise les compétences en lecture chez les enfants.

Dans sa publication Instagram, la duchesse a fait référence à l’organisme de bienfaisance, le félicitant pour la différence qu’il avait apportée à la vie de nombreux enfants.

Elle a dit: «La différence que cela a fait dans leur vie.

« Il est si important de simplement lire dès le plus jeune âge. »