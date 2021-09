Camilla, duchesse de Cornouailles, dévoile l’ingrédient inhabituel qu’elle utilise dans son éponge Victoria | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cornouailles a suggéré qu’elle préférait le lait caillé au citron dans son éponge Victoria qui est traditionnellement préparée avec de la confiture et de la crème. Camilla a partagé sa recette de gâteau préférée dans le cadre des préparatifs de Poetry Together.

Une photo de la duchesse a été partagée sur Instagram, la légende de Clarence House disait: “La duchesse a partagé sa recette d’une éponge Victoria pour que petits et grands (heu!) puissent en profiter après avoir récité un poème par cœur ensemble.”

En réponse à la publication sur les réseaux sociaux, un utilisateur d’Instagram a adoré l’idée.

Ils ont dit : « Délicieux gâteau et la duchesse de Cornouailles. Combinaison A+ !

Un autre a écrit : « Ça a l’air absolument délicieux ! Parfait avec une bonne tasse de thé!”

Un troisième a déclaré : « Camilla, ça a l’air si délicieux. Merci beaucoup pour la recette.

Un autre a plaisanté: “Laissez-les manger du gâteau!”

Un cinquième a déclaré : « Merci pour la recette… j’ai hâte de cuisiner ! »

Poetry Together, qui a débuté en 2019 avec l’aide de Gyles Brandreth, vise à voir les communautés se réunir pour des poèmes et des gâteaux.

Le jour principal de cette année est la Journée nationale de la poésie, le 7 octobre, lorsque les écoles et les maisons de soins réciteront un poème et partageront un goûter.

Le projet est également soutenu par Dame Judi Dench, poète et ancien lauréat pour les enfants Michael Rosen.

En 2020, des centaines d’écoles et de maisons de soins ont participé virtuellement et ont interprété leurs poèmes en ligne.

Gyles Brandreth a écrit un nouveau poème en prévision du grand jour.

LIRE LA SUITE : « Famille de marins ! Kate partage son amour pour la voile avec les enfants

“La poésie a le pouvoir de nous éduquer, de nous enrichir et de nous élever et j’ai hâte de voir les sourires sur les visages des jeunes et des moins jeunes à tous les merveilleux goûters Poetry Together qui auront lieu cette année.”